Szczesny demana una reunió després del que ha passat amb Joan García, ja ha pres la seva decisió: 'Vaig a...'

Wojciech Szczesny ha estat una de les grans sorpreses del Barça aquesta temporada, ningú esperava que Hansi Flick truqués el porter polonès, traient-lo de la retirada després de la lesió de Ter Stegen. Tanmateix, així va ser, el seu retorn ha estat tot un èxit i ha encertat de ple. Szczesny ha completat una temporada per al record, cobrint a la perfecció l'absència de l'alemany

El porter polonès ha demostrat ser una peça clau per al Barça en aquesta exitosa temporada i, amb actuacions molt destacades, ha superat fins i tot les expectatives més altes. No només ha mantingut el nivell de Ter Stegen, sinó que n'ha millorat el rendiment en diverses facetes del joc. Això ha fet que Deco i Laporta decideixin presentar-li una oferta de renovació

El fitxatge de Joan García i els dubtes a la porteria

El futur de Szczesny al Barça podria veure's alterat per l'arribada recent de Joan García. El porter de l'Espanyol aterrarà a la Ciutat Comtal per ser titular. Això crea una situació delicada per als dos porters actuals del Barça, Ter Stegen i Szczesny, ja que un d'ells haurà d'assumir un rol de suplent

Els rumors apunten que Ter Stegen no està disposat a acceptar aquest rol i podria marxar aquest mateix estiu. Això ha posat en una situació incòmoda Szczesny, que sap que el seu futur al club també podria estar en joc. Tanmateix, el polonès ja ha pres una decisió

Szczesny es queda i demana una reunió amb el Barça

Malgrat la competència de Joan García i la possible sortida de Ter Stegen, Szczesny ha decidit quedar-se al Barça. Ha sol·licitat una reunió amb el club per signar el seu nou contracte. L'acord que se li presenta unirà el porter polonès al club català fins al 2027

Aquest moviment deixa clar que Szczesny vol seguir al Barça i acceptar el repte de lluitar per la titularitat. Tot i que el fitxatge de Joan García podria haver sembrat dubtes, el polonès ha mostrat la seva determinació. Ara, el Barça ha de decidir com gestionar la competència a la porteria de cara a la propera temporada