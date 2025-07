Màxima felicitat per a Antonio Rüdiger: el Liverpool ja ha respost al Reial Madrid

La situació actual de Antonio Rüdiger ha agafat gairebé tothom per sorpresa. El central alemany va ser indiscutible la temporada passada al costat de Raúl Asencio.

Sempre ben col·locat i amb un físic imponent, es va consolidar com el millor defensa del Real Madrid. Tanmateix, el seu paper està a punt de canviar dràsticament.

Huijsen li pren el protagonisme

L'aparició de Dean Huijsen ha alterat els plans defensius de Xabi Alonso. El jove central s'ha guanyat la confiança del tècnic amb la seva solidesa, personalitat i sortida de pilota.

Teòricament, Antonio Rüdiger havia de ser la seva parella ideal al centre de la defensa. Però el que ha mostrat l'alemany al Mundial de Clubs ha generat molts dubtes. Durant el torneig se'l va veure mancat de potència i va ser superat amb facilitat en diversos duels individuals.

La seva fermesa habitual es va esvair i el seu rendiment va deixar molt a desitjar. Aquesta davallada de nivell ha encès totes les alarmes a Valdebebas.

Konaté, objectiu prioritari

Davant aquesta situació, el Real Madrid valora avançar un moviment que ja tenia previst: Ibrahima Konaté, central del Liverpool, és el gran objectiu per a l'estiu. El seu contracte amb els 'reds' acaba el juny de 2026, i el club blanc havia traçat la seva arribada per al final de la pròxima temporada. Tanmateix, vist el baix rendiment de Rüdiger, al Bernabéu ja es plantegen fitxar Konaté aquest mateix estiu.

El club estaria disposat a pagar entre 20 i 30 milions d'euros per avançar la seva incorporació. El francès arribaria per ser titular al costat de Huijsen, desplaçant definitivament Rüdiger de l'onze inicial.

A la planta noble del club ho veuen com una inversió de futur. Konaté, de només 26 anys, combina físic, experiència internacional i una gran lectura tàctica. La seva arribada, a més, encaixaria amb la política de rejoveniment de l'equip que està duent a terme la direcció esportiva.

El Liverpool no llença la tovallola

El gran problema per al Madrid és que el Liverpool no es rendeix. Tot i que Konaté ja ha comunicat que no renovarà i vol marxar lliure el 2026, el club anglès es resisteix a perdre'l.

Tal com informen mitjans britànics, els 'reds' li han ofert una millora de contracte substancial. De moment, el defensa francès no ha donat una resposta oficial. Però el seu silenci deixa la porta oberta a tot tipus d'escenaris.

A Valdebebas estan atents. Saben que es tracta d'un fitxatge estratègic, i no volen quedar-se sense ell per un moviment tardà.

Els pròxims dies poden ser claus. Rüdiger ho sap. I el seu futur al Madrid està, per primera vegada, a l'aire.