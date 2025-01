Marco Asensio activa 2 vendes al Barça: condició indispensable per al seu fitxatge

Marco Asensio, després de la seva sortida del Madrid, va recal·lar al PSG amb l'esperança de consolidar-se com una peça clau a la ciutat de l'amor. No obstant això, la seva etapa a França no ha estat l'esperada. Sota la direcció de Luis Enrique, Asensio ha vist limitada la seva participació, quedant relegat en la rotació ofensiva de l'equip.

L'arribada de Khvicha Kvaratskhelia al PSG ha intensificat la competència en l'atac, disminuint encara més les oportunitats de Marco Asensio. Davant aquesta situació, el mallorquí ha buscat alternatives per rellançar la seva carrera i ha ofert els seus serveis al Barça. Aquesta proposta ha generat interès en la directiva culé, que valora la seva incorporació, però que abans haurà d'obrir la porta de sortida.

Condicions per a l'arribada de Marco Asensio al Barça

Perquè l'arribada de Marco Asensio al Barça sigui viable, el club català necessita alliberar espai en la seva plantilla i massa salarial. En aquest context, les sortides d'Ansu Fati i Pau Víctor es presenten com opcions necessàries.

Ansu Fati, tot i ser una de les grans promeses de La Masia, no ha aconseguit consolidar-se en els plans de Hansi Flick. El tècnic alemany ha estat clar respecte a la seva situació, deixant-lo fora de les últimes convocatòries i suggerint que busqui minuts en un altre equip. No obstant això, Ansu ha manifestat el seu desig de romandre al club i lluitar per un lloc, complicant el fitxatge de Marco Asensio.

Per la seva banda, Pau Víctor també ha vist limitades les seves oportunitats. La competència en la davantera i les recents incorporacions dificulten la seva continuïtat en el primer equip. Una cessió o traspàs permetria al jugador guanyar experiència i al club facilitar l'arribada de nous reforços.

Marco Asensio, reforç top per al Barça

Hansi Flick, conscient de la necessitat d'equilibrar la plantilla i optimitzar els recursos disponibles, valora aquestes possibles sortides. La incorporació de Marco Asensio aportaria una variant ofensiva amb experiència en competicions d'alt nivell. No obstant això, la decisió final dependrà de la capacitat del club per gestionar les sortides necessàries i complir amb les normatives financeres vigents.

La possible arribada de Marco Asensio al Barça està condicionada per la sortida de jugadors com Ansu Fati i Pau Víctor. Aquestes operacions requereixen una gestió acurada per equilibrar les necessitats esportives i financeres del club. La directiva, juntament amb Hansi Flick, haurà de prendre decisions estratègiques en el mercat de fitxatges per enfortir la plantilla de cara als desafiaments venidors.