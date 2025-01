L'aplaudit gest de Gavi durant el Barça-Valencia es torna viral: 'M'ha dit...'

Anit, el Barça es va donar un autèntic festí de gols davant el Valencia. L'afició que va assistir a Montjuïc va presenciar una actuació sobirana de l'equip català, que es va emportar els tres punts amb suma facilitat després d'anotar 7 gols. Fermín va ser el gran protagonista amb un doblet de gols i assistències, encara que també cal destacar l'actuació de Raphinha; una vegada més, imparable.

En línies generals, el Barça no va haver d'esforçar-se massa per superar el Valencia. Al minut 15 el marcador ja reflectia un contundent 3 a 0 per als locals, mostra de la superioritat dels de Flick, que necessitaven la victòria. Després d'unes setmanes complicades a LaLiga a causa de diversos resultats inesperats, el FC Barcelona no podia permetre que el Madrid continués augmentant el seu avantatge al capdavant de la classificació.

Potser per això els de Hansi Flick van saltar al terreny de joc tan connectats. El Valencia no va tenir la més mínima opció de lluitar per la victòria i la golejada del Barça va ser realment escandalosa. Ara bé, el detall més comentat del partit té a veure amb el que va passar amb Gavi: el '6' no va jugar, però l'explicació que s'amaga darrere val la pena.

Gavi, l'emblema del Barça

Des que va debutar fa un parell de temporades, Gavi s'ha guanyat el cor de l'afició culer a base de garra, entrega, sacrifici i qualitat. Hi ha qui pensa que només és treball i físic, però el '6' del Barça és molt més. A nivell defensiu aporta com el que més, però també sap causar molt perill en atac amb la seva mobilitat i habilitats tècniques: és l'emblema del FC Barcelona.

Actualment està entrant als plans de Hansi Flick després de la greu lesió que va patir el curs passat, però ja ha deixat detalls que demostren que pot ser titular. Abans del partit davant el Valencia havia acumulat diverses aparicions destacades, fins i tot anotant gols importants com l'aconseguit davant el Betis. Però més enllà d'això, tal com va quedar demostrat anit, Gavi destaca pel seu compromís i companyonia.

Flick desvela el bonic detall de Gavi

El Barça-València convidava a fer rotacions i així va ser. Flick es va guardar diverses bales a la banqueta, entre les quals es trobava Gavi. El '6' va esperar el seu torn pacientment, va escalfar durant la segona meitat i va ser en aquest moment quan va rebre la trucada per entrar al terreny de joc.

No obstant això, Gavi, conscient que hi ha altres companys que necessiten més confiança, va voler tenir un bonic detall amb Pablo Torre. Així, tal com va explicar Flick després del partit, Gavi li va demanar no jugar perquè ho fes el seu amic. Un gest que demostra que Gavi té ànima de capità del Barça.

"Vaig parlar amb Gavi per posar-lo els últims 15 minuts i ell va dir ‘NO, posa a Pablo Torre’. És genial, m'encanta Gavi", va explicar Flick a la sala de premsa. Un gest que ràpidament ha estat molt aplaudit a les xarxes socials: els aficionats del Barça estan encantats de tenir el '6' a les seves files.