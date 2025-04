Laporta ho té clar, millor que Julián Álvarez: el Barça tasta el '10' de l'Inter

El Barça viu un moment dolç, el conjunt de Hansi Flick es troba viu en totes les competicions amb serioses opcions d'optar per tots els títols en joc. Un èxit que encara té més valor si es té en compte d'on ve el club amb la gestió de Josep Mª Bartomeu. La feina de Joan Laporta, durant aquests últims anys, ha estat de gran importància per al club per retornar-li l'estabilitat econòmica.

El Barça ja pot operar en el mercat de fitxatges amb normalitat, cosa que li permet gestionar-lo amb cert optimisme. Un dels objectius del club és realitzar un fitxatge TOP en la parcel·la ofensiva, un davanter de garanties que pugui substituir Lewandowski a mitjà termini. Diverses són les alternatives que Deco té damunt la taula, entre elles el '10' de l'Inter de Milà, Lautaro Martínez.

Encara que han sorgit diversos noms com Gyökeres o l'atlètic Julián Alvarez, Joan Laporta ho té clar, Lautaro és millor que el matalasser. No és la primera vegada que el Barça s'interessa pel davanter de l'Inter, el jugador ja va estar a prop del Barça com ell mateix ho va afirmar. Joan Laporta està disposat a tornar-ho a intentar, aquesta temporada ha disputat 43 partits, marcant 21 gols i repartint 6 assistències.

Lautaro Martínez posa l'Inter a semis de la Champions

L'Inter de Milà s'ha classificat per jugar les semifinals de la Champions League que disputarà precisament contra el Barça. L'Inter destaca per ser un equip sòlid, un grup que destaca per sobre de les individualitats. No obstant això, hi ha un jugador que destaca per sobre de la resta i aquest no és altre que Lautaro Martínez.

Als seus 26 anys, el davanter de l'Inter ha assolit la plena maduresa en el seu joc per convertir-se en un dels millors atacants del futbol mundial. Un gran rendiment que ha arribat sota la tutela de Simone Inzaghi, el tècnic que millor ha entès i potenciat les seves virtuts ofensives. L'argentí es va encarregar de finiquitar les esperances del Bayern de Munic aconseguint el seu vuitè gol a la Champions, el seu rècord particular.

Lautaro a l'agenda del Barça

L'argentí està en plena forma i ha aconseguit entrar en la història de l'Inter de Milà en ser el primer jugador capaç de marcar en 5 partits seguits a la Champions. Lautaro s'ha convertit també en el primer jugador no italià en aconseguir 150 gols amb el quadre italià. Lautaro no és només sinònim de gols, la feina de l'argentí al terreny de joc és innegable.

Lautaro es desfà en cada partit i ajuda de manera important en defensa a partir de la seva pressió a les defenses contràries. Deco el té a la seva agenda i podria ser el fitxatge top que prepara el Barça per a aquest mercat estival. El capità de l'Inter té contracte fins al 2029 i una clàusula que supera els 100M.