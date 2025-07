Florentino va intentar el seu fitxatge el 2020 i Xabi Alonso insisteix: 'És molt bo, el vull'

Des del primer dia, Xabi Alonso i Florentino Pérez mantenen una gran relació. Tots dos es coneixen des de l'època en què el tècnic del Real Madrid era jugador i va ser el mateix president qui va apostar per la seva incorporació el 2009.

Florentino Pérez va pagar 34 milions d'euros al Liverpool per portar el tolosà al club blanc, i des d'aquell moment, la relació entre ells s'ha mantingut cordial i de confiança.

Aquesta bona relació ha estat clau perquè, avui dia, Xabi Alonso estigui assegut a la banqueta del Bernabéu. El tolosà, que ja va deixar empremta com a jugador, ara té l'oportunitat d'escriure la seva pròpia història com a entrenador al Real Madrid.

Florentino compleix els desitjos de Xabi Alonso

A causa de l'estreta relació entre Xabi Alonso i Florentino Pérez, el president no ha dubtat a complir els desitjos de l'entrenador. Ja s'han fet fitxatges importants per reforçar la plantilla. Entre les noves incorporacions hi ha Dean Huijsen, Alexander-Arnold i Franco Mastantuono.

Tanmateix, el nou tècnic del Real Madrid sap que la plantilla necessita més reforços. L'objectiu ara és reforçar la defensa, específicament el lateral esquerre, on tant Ferland Mendy com Fran García generen dubtes. Xabi Alonso creu que cal millorar aquesta posició per poder competir al més alt nivell.

Álvaro Carreras, el favorit

El primer objectiu de Xabi Alonso per al lateral esquerre és Álvaro Carreras, un defensor que ha impressionat per la seva rapidesa i capacitat defensiva. Sembla que la seva incorporació es podria produir en els pròxims dies.

Ara bé, si el Madrid vol anar a per totes hauria de recuperar el vell desig que Florentino Pérez tenia el 2020.

Nuno Mendes, el somni de Florentino Pérez que agrada a Xabi Alonso

Xabi Alonso ha tirat d'hemeroteca i ha sol·licitat el fitxatge d'un carriler de talla mundial: Nuno Mendes. El defensor del PSG ha estat seguit pel Real Madrid durant més de cinc temporades, però va ser la COVID-19 la que va frenar un possible acord el 2020.

Avui dia, Nuno Mendes és considerat un dels millors laterals esquerrans del món i Florentino Pérez valora positivament el seu estil de joc. El president blanc sap que el PSG, el seu equip actual, ho posarà difícil, però està disposat a fer el possible per tancar el seu fitxatge.

Serà possible el fitxatge de Nuno Mendes?

Malgrat les dificultats per concretar l'operació, Xabi Alonso segur que vol Nuno Mendes a la seva plantilla. És molt bo i tothom el vol.

La negociació amb el PSG serà complexa, però el Real Madrid no descarta intentar-ho, confiant que la voluntat del jugador pugui facilitar l'operació.