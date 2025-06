Siro López filtra els plans del Reial Madrid: «El suplent de Kylian Mbappé serà...»

El Real Madrid està treballant activament en la confecció de la plantilla per a la pròxima temporada.

Florentino Pérez vol evitar que es repeteixi el que es va viure en l'última etapa d'Ancelotti, on les rotacions van escassejar i les lesions van passar factura.

Per això, el president blanc està decidit a reforçar l'equip en totes les línies. No dubtarà a tirar de xec per millorar el fons d'armari i augmentar les opcions de Xabi Alonso amb noves incorporacions.

Mbappé serà el titular a la punta d'atac

Un dels llocs més importants ja té propietari. Excepte lesió, Kylian Mbappé serà el davanter centre titular del Real Madrid.

Tot i que la seva posició ideal és la banda esquerra, el seu instint golejador l'ha situat al centre de l'atac.

L'any passat, en la seva primera temporada al Bernabéu, Mbappé va marcar 43 gols. Xifres que confirmen que la seva presència a la punta és vital. Xabi Alonso ho sap i construirà el seu sistema ofensiu al voltant de l'astre francès.

Xabi Alonso vol un altre '9'

Malgrat el rendiment de Mbappé, el tècnic basc considera clau tenir un segon ariet fiable. Necessita un ‘9’ que ofereixi alternatives, que pugui entrar des de la banqueta o assumir el rol de titular quan sigui necessari.

Durant setmanes, s'ha especulat amb el fitxatge de Budimir. L'atacant d'Osasuna agradava pel seu perfil físic i la seva experiència.

Però en les últimes hores, Siro López ha revelat que el Madrid ja té clar qui serà el punta suplent.

Siro López desvela el pla del Real Madrid

“Ja tenim davanter centre, no cal buscar més”, va dir Siro en una tertúlia. Segons va explicar, el Madrid tenia previstos tres fitxatges: Alexander-Arnold, Dean Huijsen i Nico Paz. Finalment, aquest últim ha caigut per qüestions contractuals.

Però la sorpresa ha estat una altra. Siro va assegurar que el rendiment de Gonzalo García al Mundial de Clubs ha convençut el cos tècnic. Tant, que serà l'escollit per acompanyar Mbappé a la davantera del Real Madrid.

Gonzalo García es guanya el lloc

El jugador del planter ha fet un pas endavant i ha impressionat Xabi Alonso. La seva actitud, la seva capacitat d'adaptació i el seu olfacte de gol han estat clau. Per això, ni Budimir ni cap altre fitxatge ocuparan aquest rol.

Gonzalo García serà el suplent de Kylian Mbappé durant la pròxima temporada. El Real Madrid aposta pel planter i confia que el jove davanter estigui a l'altura del repte. La nova era blanca comença amb talent de casa