El Madrid deixa el Liverpool sense la seva millor estrella: Raúl Asencio n’és el responsable núm. 1

El Real Madrid no ha acabat la seva actuació al mercat de fitxatges. Després dels fitxatges de Xabi Alonso, per a la banqueta, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras i Franco Mastantuono, el club blanc continua buscant més reforços. En aquest cas, el següent objectiu passa per apuntalar la zona defensiva, on Raúl Asencio està deixant molts dubtes.

La plantilla madridista s'ha reforçat en diverses posicions, però la defensa continua sent una àrea en què es busca millorar. Raúl Asencio, que ocupa el rol de suplent, no ha convençut amb les seves últimes actuacions. I per això el Real Madrid s'ha posat en contacte amb el Liverpool.

Raúl Asencio i el Mundial de Clubs

Tot i el bon rendiment general del Real Madrid al Mundial de Clubs, Raúl Asencio va ser una excepció. El jove central va cometre diversos errors als partits del torneig. Al primer partit, va fer un penal innecessari, i al segon va ser expulsat.

Tanmateix, la seva actuació més recordada va ser a les semifinals contra el PSG. En aquell partit, Raúl Asencio va cometre un error infantil dins l'àrea que va ser castigat amb el primer gol del PSG. No havien passat ni cinc minuts i el jugador del planter, que aprofitava l'absència de Huijsen per ser titular, va tornar a fallar.

Després del torneig, el central va intentar donar la cara a través de les xarxes socials. "Sento que no he estat a l'altura en un Mundial de Clubs que exigia el màxim, però ara és moment de desconnectar i recarregar piles", va lamentar Raúl Asencio a Instagram. Tot i la disculpa, el Real Madrid no perdona i la situació de Asencio s'ha complicat.

Xabi Alonso demana un nou central

Xabi Alonso, tècnic del Real Madrid, ha sol·licitat l'arribada d'un nou central per reforçar la defensa. El rendiment de Raúl Asencio i Antonio Rüdiger al Mundial de Clubs ha deixat clar que l'equip necessita més competència en aquesta posició. El principal objectiu del club blanc per a la pròxima temporada és Ibrahima Konaté, defensor del Liverpool.

El central francès ha estat un dels millors en la seva posició i és altament valorat per la cúpula del Bernabéu. Ibrahima Konaté finalitza contracte el 2026, per la qual cosa el Real Madrid havia planejat esperar un any per fitxar-lo a cost zero. Tanmateix, veient la situació de Raúl Asencio, Florentino podria avançar la seva arribada.

El Liverpool posa preu a Ibrahima Konaté

El Liverpool ha taxat el jugador en 50 milions d'euros per deixar-lo sortir aquest estiu. Quantitat que, ara mateix, està sent valorada als despatxos del Bernabéu. Veurem quina decisió pren el Real Madrid en les pròximes setmanes.

En qualsevol cas, l'arribada d'Ibrahima Konaté reforçaria la línia defensiva madridista de manera significativa i donaria a Xabi Alonso una opció més al centre de la defensa. El futur de Raúl Asencio, per ara, sembla estar a l'aire.