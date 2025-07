Dani Olmo, sorprès per un fitxatge de 70 milions: el fill pròdig torna a casa

Dani Olmo va ser el gran fitxatge de la temporada passada. El Barça va pagar 55 milions al Leipzig, una quantitat més que assequible tenint en compte el bon nivell ofert pel '20'. En els seus primers tres partits, l'internacional espanyol va marcar 3 gols, demostrant que no ha tornat al Camp Nou per passejar-se.

Tanmateix, amb el pas dels partits i de les setmanes, ha quedat palès que Dani Olmo té un greu problema amb les lesions. Hansi Flick sap que quan està en perfectes condicions és el millor mitjapunta de la plantilla, però no sempre pot comptar amb ell. Així, com a dada, la temporada passada Olmo va estar 70 dies de baixa per problemes musculars.

El seu caràcter competitiu, la seva gran visió de joc per assistir amb passades filtrades i la seva capacitat anotadora el defineixen. Té un talent especial per als controls orientats i per arribar de segona línia de manera sorprenent. Això sí, el Barça està pensant a fitxar un altre mitjapunta per quan Dani Olmo no estigui disponible.

El Barça prepara 70 milions per al relleu de Dani Olmo

En aquest context, la direcció esportiva culer estaria per la labor de fer un nou fitxatge per dosificar la figura de Dani Olmo. L'escollit és un vell conegut del Barça format a La Masia i que ja va estar molt a prop de tornar durant l'estiu passat. Parlem de Xavi Simons.

Simons va ser un altre talent que va emigrar de La Masia a una edat primerenca per provar sort al PSG, tot i que actualment juga al Leipzig. Allà ha destacat a base de gols i assistències, cosa que li ha valgut per rebre les ofertes dels millors equips del món. I el Barça és entre els interessats per la polivalència que ofereix.

Xavi Simons té preu: 70 milions per acompanyar Dani Olmo

Després del fitxatge fallit de Nico Williams i les enormes dificultats per portar Luis Díaz, Xavi Simons és el nou objectiu de Deco. L'atacant de 22 anys ja hauria comunicat al Leipzig el seu desig de sortir en aquest mercat d'estiu. Els seus 11 gols i 8 assistències en el present curs el converteixen en una peça molt apetible per al Barça.

El Leipzig demana 70 milions per deixar sortir a Xavi Simons i el Barça estaria analitzant seriosament la possibilitat de recuperar-lo. El seu fitxatge implicaria competència directa per a Dani Olmo. Això sí, Deco haurà de donar-se pressa, ja que el Bayern també el segueix de prop.