Lamine Yamal ho sap, el seu rival núm. 1 fitxa pel gran enemic del Barça: ja és oficial

Lamine Yamal afronta la seva tercera temporada completa a l’elit amb la il·lusió pels núvols. Ja va deixar detalls en el seu primer any amb Xavi Hernández, i el curs passat va explotar a les ordres de Hansi Flick per colar-se entre els candidats a la Pilota d’Or. Als 18 anys, Lamine s’ha colat entre els favorits per optar al guardó, i els culers estan expectants per veure què serà capaç de fer aquesta temporada

Una de les característiques que més crida l’atenció de Lamine Yamal és la seva regularitat. Lluny d’aparèixer i desaparèixer, el canterà culer ha destacat per la seva constància, quelcom molt poc comú a aquesta edat. Ja ho vam veure a les semifinals de la Champions League davant l’Inter, on va completar un partit per al record: Lamine sempre és present a les grans cites

L’únic capaç d’aturar Lamine Yamal aterra a La Liga

No obstant això, Lamine Yamal també ha viscut dies complicats en què s’ha vist clarament superat. Un dels moments més recordats va ser el partit contra el Benfica, quan Álvaro Carreras es va encarregar de frenar totes les seves escomeses per la banda. El lateral espanyol, amb la seva gran capacitat defensiva, es va convertir en una autèntica nit de malsons per al jove culer

L’actuació d’Álvaro Carreras aquell dia va ser molt comentada pels analistes. El lateral no només es va mostrar sòlid defensivament, sinó que a més va contribuir en atac amb pujades potents, generant perill per la banda. Això li va donar un avantatge sobre Lamine Yamal, que no va aconseguir tenir la mateixa influència en el joc que en altres partits de la temporada

Álvaro Carreras fitxa pel Real Madrid

Ara, Álvaro Carreras, que es va encarregar de frenar Lamine Yamal en el seu enfrontament directe, ha fitxat pel Real Madrid De fet ja ha estat presentat oficialment com a nou jugador del club blanc. En la seva presentació, Álvaro va ser preguntat per la rivalitat amb Lamine, i la seva resposta va deixar clar que no se sent pressionat pel jove culer

L’arribada d’Álvaro Carreras al Real Madrid promet sumar encara més emoció a la rivalitat entre Barça i Madrid Els pròxims Clàssics, en què Lamine Yamal i Carreras s’enfrontaran, seran encara més intensos, especialment perquè tots dos jugadors s’han consolidat com a peces clau per als seus respectius equips

Mentre Lamine Yamal segueix desenvolupant-se i millorant cada temporada, Álvaro Carreras es prepara per afrontar un nou repte en la seva carrera amb el Real Madrid: aturar el millor del món