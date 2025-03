Iñaki Peña accepta l'oferta, ja té nou equip, adeu: El Barça guanya 10 M€

Iñaki Peña ha viscut una temporada plena d'alts i baixos al Barça. Després d'anys a l'ombra de Ter Stegen, el canterà pensava que, per fi, aquest seria el seu any. Amb la lesió del meta alemany a principis de temporada, l'alacantí va veure l'oportunitat de guanyar-se la titularitat.

Ràpidament, Iñaki Peña es va fer amb el lloc i va oferir diverses actuacions destacades. No obstant això, després de diversos partits consecutius, Hansi Flick va prendre una decisió que ha canviat completament el seu rol a l'equip. I no només això, ja que sembla que també ha servit per signar la seva sentència al FC Barcelona.

Iñaki Peña, sacrificat

Els dubtes de Hansi Flick i del cos tècnic van fer que el Barça decidís fitxar un nou porter. Va ser llavors quan es va prendre la decisió de treure Wojciech Szczesny de la retirada per donar-li una oportunitat. El polonès va debutar a la Supercopa d'Espanya i, des de llavors, no ha donat més opcions a Iñaki Peña.

El meta alacantí no ha tornat a jugar, cosa que ha generat malestar dins del vestidor culer, ja que Iñaki Peña no havia fet res que justifiqués perdre el seu lloc. No obstant això, malgrat les crítiques cap a la decisió de Flick, el temps ha demostrat que el tècnic tenia raó. Szczesny ha encadenat una impressionant ratxa de 16 partits invicte amb el Barça, cosa que ha solidificat el seu lloc com el porter titular de l'equip.

El futur d'Iñaki Peña: Celta de Vigo, el seu nou destí

Davant d'aquesta situació, Iñaki Peña ha decidit posar fi a la seva etapa al Barça. El porter sap que el seu futur és lluny del Camp Nou i ha pres la decisió definitiva de sortir a l'estiu. El Celta de Vigo ha mostrat un gran interès en fer-se amb els seus serveis i es rumoreja que pagarà 10 milions per tancar l'acord.

La signatura del contracte entre Iñaki Peña i el Celta de Vigo està pràcticament segellada, només falta l'últim pas per fer oficial el seu traspàs. Aquesta sortida representa una oportunitat perquè el porter pugui tenir més minuts i continuar amb el seu desenvolupament professional en un nou projecte.

La sortida d'Iñaki Peña al Celta de Vigo no només beneficia el jugador, sinó també el Barça. El club català s'assegurarà un guany de 10 milions d'euros pel traspàs del canterà. Laporta segueix treballant en millorar la situació financera dels catalans i en fer créixer la seva plantilla de cara a futures temporades.