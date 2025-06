Ansu Fati, mut: Joan Laporta ja no pot ocultar què passa amb el Mònaco

Ansu Fati s'ha quedat sense lloc al FC Barcelona. Tot i els seus esforços per reconduir la situació, l'ariet no compta amb la confiança de Hansi Flick, i el seu futur al club sembla estar marcat per la seva sortida.

Després de diversos intents per recuperar la millor versió d'Ansu Fati, el Barça ja sap que la seva jove estrella no té cabuda a l'esquema del tècnic alemany. El '10', que té contracte fins al 2027 amb un salari de 14 milions, ha decidit que la millor opció és canviar d'aires per recuperar les sensacions perdudes.

Mònaco, el destí més probable per a Ansu Fati

El Mònaco ha aparegut com el principal destí per a Ansu Fati. El club del Principat ha mostrat un interès real pel davanter i tot apunta que s'ha arribat a un principi d'acord entre les parts.

Tanmateix, encara que l'acord entre el jugador i el Mònaco sembla molt encarrilat, les negociacions entre el Barça i el club francès encara no s'han tancat completament. La gran complicació rau en les condicions econòmiques de l'operació.

La cessió amb opció de compra té serrells per resoldre

El Barça es planteja cedir Ansu Fati al Mònaco, però amb una opció de compra de 12 milions d'euros a final de temporada. Joan Laporta, conscient dels dubtes que ha generat Ansu en els darrers anys, no pretén que el Mònaco es faci amb tots els drets del jugador de manera immediata.

La cessió es presenta com la solució més viable per a ambdues parts. Tanmateix, encara queda pendent acordar com es dividirà el salari d'Ansu Fati, ja que el FC Barcelona no vol assumir la totalitat dels 14 milions anuals que percep.

El sou marcarà el futur d'Ansu

El principal escull en les negociacions entre el Barça i el Mònaco és el repartiment del salari d'Ansu Fati. El club català desitja desprendre's de la totalitat del seu salari perquè pugui computar dins la norma 1:1 de LaLiga. Tanmateix, el Mònaco no està disposat a pagar els 14 milions anuals per a un jugador que ha generat tants dubtes en els darrers temps.

Tot i aquest inconvenient, ambdues parts continuen treballant per resoldre el problema. Encara que no està clar qui ha d'assumir el seu salari, Mònaco i Barça saben que el traspàs d'Ansu Fati és positiu per a tothom. Per tant, només és qüestió de temps que la situació tiri endavant.

Quin futur espera a Ansu Fati?

Si es resolen les diferències econòmiques, Ansu Fati jugarà la pròxima temporada a la Ligue 1 amb el Mònaco. Això, amb la possibilitat que la seva compra es faci definitiva si el seu rendiment és satisfactori.

Tanmateix, el futur del davanter continua sent incert, i la seva sortida del Barça sembla cada cop més a prop. L'operació es podria concretar en les pròximes setmanes.