Luis de la Fuente deixa KO al Barça, no tornarà a la selecció espanyola: 'S'ha acabat'

El pròxim 5 de juny, la Selecció Espanyola torna a l'acció en una cita de màxim nivell. S'enfrontarà a França a les semifinals de la Nations League amb la intenció de repetir l'èxit recent a l'Eurocopa. Per aquesta gran oportunitat, Luis de la Fuente ha confeccionat una llista de convocats que ha sorprès a propis i estranys, i en especial als seguidors del FC Barcelona.

Luis de la Fuente aposta per mantenir el bloc campió, però també introdueix canvis obligats pel rendiment dels jugadors. En defensa, dos noms vinculats al Barça seran protagonistes: Eric García i Pau Cubarsí, que es perfilen com a fixos en la convocatòria. Al centre del camp, el canterà Fermín també té grans possibilitats de tornar; i en atac Lamine Yamal és un fix.

El Barça segueix tenint molt pes a la Selecció Espanyola, però...

El Barça aporta talent jove a la Selecció Espanyola des de fa anys i ho seguirà fent. Lamine Yamal, Pedri i qui sap si Gavi podrien acompanyar a Dani Olmo, Ferran Torres i companyia. Caldrà estar molt atents també per veure què succeeix finalment amb el retorn d'Alejandro Balde, que es va quedar fora de l'última llista de Luis de la Fuente.

El Barça i la seva cantera representen una part important de la Selecció Espanyola, però no tots podran ser convocats. De fet, hi ha un cas especial que està generant certa tensió amb la RFEF. El jugador en qüestió ja es va caure de l'última llista i el que ha passat recentment tampoc ajuda a que torni a ser cridat per Luis de la Fuente.

L'absència definitiva d'Iñigo Martínez

Iñigo Martínez, central culé, es quedarà fora de la llista amb total seguretat. Ja es va absentar en l'última convocatòria per problemes físics i tot apunta que la seva etapa a La Roja ha acabat. El que va passar en la celebració del títol de lliga, quan va ser vist onejant una bandera estelada de Catalunya, ha estat la gota que pot haver colmat el got.

La qualitat d'Iñigo Martínez està fora de tot dubte, però les seves polèmiques internes amb la Selecció Espanyola han complicat el seu retorn. Des de la RFEF s'assegura que la relació és tensa i que, malgrat no haver renunciat oficialment, difícilment tornarà a ser convocat per Luis de la Fuente. Això sí, malgrat això, el Barça seguirà tenint un pes molt important dins de La Roja.