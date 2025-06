Aitana Bonmatí confirma els rumors del vestidor del Barça: «No, no en parlem»

La temporada 2024-2025 del Barça Femení ha arribat al seu final. Amb un rendiment excel·lent i diversos títols a la butxaca, l'equip afronta el futur amb ganes i canvis per davant per a la pròxima temporada

Un tancament de temporada amb gust de triomf

El Barça Femení ha completat una campanya gairebé perfecta. La Lliga i la Copa es van quedar a casa, però la Champions League, aquell gran somni, es va escapar a l'última fase. Tot i això, el grup manté la il·lusió intacta i la convicció de tornar-ho a intentar el pròxim curs

Mentrestant, la plantilla canvia: Ingrid Engen se'n va i Laia Aleixandrí arriba per reforçar l'equip. Encara s'esperen novetats, ja que en les pròximes setmanes podria haver-hi més altes i baixes. El vestidor es prepara per a una nova etapa, amb reptes i oportunitats

Eurocopa i la preparació de les estrelles

Amb la temporada domèstica tancada, algunes jugadores estan de vacances. D'altres, en canvi, ja escalfen motors per a l'Eurocopa Femenina d'aquest estiu. Dos noms brillen amb força: Alexia Putellas i Aitana Bonmatí, totes dues amb dos Balons d'Or al seu palmarès

L'entrega del pròxim Baló d'Or genera moltes expectatives. Qui serà la guanyadora? Aquesta és la gran pregunta que tothom es fa, però dins del vestidor blaugrana, aquest tema no és el que acapara l'atenció

El silenci del vestidor sobre premis individuals

En una recent entrevista, Aitana va ser contundent davant la pregunta sobre si el Baló d'Or és un tema recurrent al vestidor: “No, no en parlem.”

Per a ella, els reconeixements individuals només tenen sentit si l'equip funciona bé

“Els premis individuals són conseqüència del bon rendiment de l'equip. Aquí cadascuna se centra a fer la seva feina perquè el col·lectiu surti endavant. La resta, ja arribarà.”

Aquestes paraules esvaeixen dubtes i mostren una mentalitat col·lectiva molt arrelada al Barça Femení

La força de l'equip per damunt dels èxits personals

Des de sempre, el Barça ha posat l'equip en primer pla. Les estrelles brillen, sí, però només quan tot el grup està en sintonia. Aquesta és la filosofia que impulsa el vestidor i que Aitana Bonmatí encarna a la perfecció

L'ambició personal s'apuja en l'èxit col·lectiu. Els premis individuals són la conseqüència, no la causa. Aquí hi ha el secret del Barça Femení: esforç conjunt, humilitat i passió per guanyar en equip