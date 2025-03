Confirmat, doble sortida sorpresa al Barça: 'Té la mateixa oferta que Ansu Fati'

Encara que Joan Laporta ha aconseguit estabilitzar les finances del club, la realitat és que per fer noves incorporacions és imprescindible vendre jugadors. La normativa 1:1 de LaLiga obliga al Barça a equilibrar ingressos i despeses, la qual cosa significa que cada euro gastat en fitxatges ha d'estar recolzat per un euro ingressat en vendes. Aquesta situació ha posat en l'aparador a diversos futbolistes de la plantilla.

Ansu Fati, el principal candidat a sortir

Un dels noms que més sona per abandonar el club és el d'Ansu Fati: el '10' del Barça no ha trobat la confiança necessària sota les ordres de Flick. Aquesta temporada, només ha disputat 186 minuts, la qual cosa reflecteix la seva falta de protagonisme al vestidor. Davant aquesta situació, diverses ofertes han arribat a la taula del jove davanter.

El Sevilla, on Ansu va passar per la seva pedrera, ha mostrat interès a repatriar-lo. D'altra banda, el Girona de Míchel també ha preguntat per la seva cessió, buscant reforçar el seu atac amb talent nacional.

Fins i tot des d'Itàlia, el Como, dirigit per Cesc Fàbregas, ha manifestat el seu desig de comptar amb els serveis de Fati. No obstant això, la trucada més potent prové d'Aràbia Saudita, on clubs amb gran poder adquisitiu busquen atreure joves talents europeus. I no vénen només a per Ansu Fati.

Aràbia Saudita vol Ansu Fati i Robert Lewandowski

Curiosament, Aràbia Saudita també ha posat els seus ulls en una altra estrella del Barça: Robert Lewandowski. El davanter polonès, als seus 36 anys, ha estat temptat amb una proposta multimilionària per unir-se a la lliga saudita. No obstant això, Lewandowski ha expressat en múltiples ocasions el seu desig de continuar en el futbol d'elit europeu i, específicament, al Barça.

El seu contracte actual s'estén fins al juny de 2026. Amb una clàusula que permet al club rescindir l'acord si el jugador participa en menys del 55% dels partits oficials durant la 2024/25. La seva continuïtat reflecteix la confiança del club en el davanter, qui ha estat fonamental en l'ofensiva culer des de la seva arribada.

La cruïlla d'Ansu Fati

Amb la continuïtat de Robert Lewandowski pràcticament assegurada, Ansu Fati es troba en una cruïlla. La falta de minuts i protagonisme al Barça actual l'obliga a considerar seriosament les ofertes que té sobre la taula.

La possibilitat de recalar a Aràbia Saudita, amb una quantitat econòmica similar a la de Lewandowski, podria ser temptadora per al jove davanter.