Dies moguts a les oficines del Barça, club liderat per un Joan Laporta que haurà de prendre moltes decisions en les pròximes setmanes. La majoria d'aquestes van vinculades al famós mercat de fitxatges, que serà molt important i no només pels possibles nous fitxatges que puguin arribar per reforçar la plantilla culer. Joan Laporta també haurà d'obrir la porta perquè futbolistes sense massa minuts busquin nous projectes per competir, com passa amb el nou Karim Benzema, que sortirà del FC Barcelona.

El Barça ha tancat una temporada històrica i la plantilla només necessita alguns retocs, però la veritat és que, perquè aquests es donin, abans hi ha d'haver noves sortides. Una d'aquestes serà la del nou Karim Benzema, que, després d'un any al primer equip del Barça, sortirà del club de la seva vida a la recerca de més minuts. Fem referència a Pau Víctor, davanter del Barça que ha completat el seu primer curs com a culer i que té moltes opcions de sortir cedit durant aquest mercat de fitxatges d'estiu.

El Barça i sobretot Joan Laporta no vol perdre el control sobre Pau Víctor, ja que es considera que és un davanter amb gol, versàtil i que ha acceptat el seu rol. El Barça ja va frenar la seva cessió durant el mercat de fitxatges d'hivern, però no posarà problemes durant aquest estiu: Joan Laporta ha acceptat que Pau Víctor ha de jugar més. Recentment, Víctor, convocat amb la Selecció Catalana, va parlar davant dels mitjans i va deixar clar que el Barça era el club de la seva vida, però que "era competitiu i que volia jugar".

Joan Laporta pren una decisió amb el nou Karim Benzema: 'Adeu al Barça, no continua'

Per a Deco, màxim responsable del Barça a nivell esportiu, Pau Víctor és un perfil molt semblant al de Karim Benzema. Pau Víctor és un davanter versàtil, amb molta capacitat d'associació i, sobretot, amb un olfacte golejador de Primera Divisió. El Barça ha rebut més de 5 propostes per Pau Víctor, però el jugador encara no té decidit el seu futur, tot i que tot apunta que sortirà cedit fins al juny de 2026.

Pau Víctor té ofertes de clubs de Primera Divisió, però 'e-Notícies' pot confirmar que els que estan millor posicionats són el Celta de Vigo i el Real Betis. Pau Víctor prioritzarà que el seu nou equip jugui competició europea, tot i que no es descarta que accepti sortir cedit a un conjunt de taula mitjana que li doni garanties de ser titular.

Pau Víctor sortirà del Barça amb total seguretat: Fins a 5 equips pregunten pel davanter de Sant Cugat

Pau Víctor ha culminat una temporada excel·lent a nivell actitudinal: sempre que ha entrat ha rendit i ha demostrat que té nivell de sobres per competir a l'elit espanyola.

Pau Víctor sortirà del Barça amb total seguretat i ara només falta conèixer el seu destí, que molt probablement estarà a Espanya. Celta de Vigo i Betis estan a la 'pole' per aconseguir la cessió del davanter de Sant Cugat del Vallès, tot i que el Sevilla també ha preguntat per ell.

La manca d'oportunitats al primer equip, amb la forta competència a la davantera, ha motivat que tant Barça com jugador valorin una sortida en aquest mercat d'estiu.