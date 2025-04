El de Xabi Alonso es complica, nou entrenador al Reial Madrid: És millor que Zidane

La temporada del Real Madrid està sent molt complicada. A pesar de comptar amb una plantilla de qualitat, els resultats no estan sent els esperats i Carlo Ancelotti no ha aconseguit trobar la consistència necessària per competir al màxim nivell.

El mal rendiment en competicions clau ha posat a Carlo Ancelotti en el punt de mira. Tot i que l'italià té contracte fins al 2026, el Real Madrid està considerant seriosament la seva destitució al final de la temporada.

El rendiment irregular del Real Madrid ha generat una creixent pressió sobre Carlo Ancelotti. Encara que ha complert durant el seu temps al club, la falta de resultats en les competicions actuals ha estat un factor decisiu per a Florentino Pérez.

En aquest sentit, el president del club ja hauria pres la decisió de finalitzar el contracte d'Ancelotti, cosa que obriria la porta a un nou candidat per a la pròxima temporada.

La recerca del substitut de Carlo Ancelotti

La sortida de Carlo Ancelotti deixa molts dubtes sobre el futur de la banqueta del Real Madrid. Xabi Alonso és un dels noms que més sonen per reemplaçar l'italià.

L'exjugador del club ha fet una excel·lent feina com a entrenador al Bayer Leverkusen i és considerat una opció natural per prendre el relleu de Carlo Ancelotti. No obstant això, Xabi Alonso no ha definit encara el seu futur a Alemanya i podria perdre el tren si la decisió es pren aviat.

Davant d'aquesta incertesa, Florentino Pérez també ha considerat altres opcions i una de les més cridaneres és la possibilitat de fitxar Zinedine Zidane.

El francès, que ja ha aconseguit aixecar diverses Champions League com a entrenador del Real Madrid, és una figura estimada al club i continua sent una opció viable.

Encara que Zidane porta fora de les banquetes des del 2021, el seu nom continua sent una referència en el futbol mundial com per substituir Carlo Ancelotti.

Jürgen Klopp, l'opció sorpresa per al Real Madrid

No obstant això, en les últimes hores ha sorgit amb força un altre nom: Jürgen Klopp. L'exentrenador del Liverpool, actualment director de futbol del Red Bull, ha estat vinculat al Real Madrid.

Encara que Klopp havia manifestat anteriorment que no tenia intenció de tornar a les banquetes, una trucada del club blanc podria canviar completament el seu panorama.

L'alemany ha deixat clar que no es tanca a noves oportunitats i el Real Madrid podria ser el destí ideal per a ell.

El futur de la banqueta del Real Madrid en l'aire

El futur de Carlo Ancelotti i el pròxim entrenador del Real Madrid continuen sent temes clau al club. Encara que Xabi Alonso i Zinedine Zidane són opcions destacades, la sorpresa de Klopp podria alterar els plans de Florentino Pérez.

En qualsevol cas, el que sembla clar és que el Real Madrid buscarà donar un cop d'efecte amb el seu nou entrenador, buscant assolir els objectius de la pròxima temporada.