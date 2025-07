El d'Arda Güler il·lusiona el Betis: era un somni, però Xabi Alonso ho fa possible

Per sorpresa de molts, Arda Güler ha aconseguit guanyar-se un lloc com a titular al Real Madrid. Encara que la seva qualitat mai no va ser qüestionada, el seu rendiment sota Carlo Ancelotti era molt més limitat. Amb Xabi Alonso al capdavant, ha mostrat una gran millora, amb un paper molt més actiu en el joc.

Arda Güler serà el nou timó del Real Madrid

Arda ha demostrat ser un jugador fonamental al Real Madrid, especialment al Mundial de Clubs. El seu canvi de posició, jugant més endarrerit, li ha permès tenir més contacte amb la pilota. Amb l'absència de Modric i Kroos, Güler ha assumit un rol més important.

Tot i que ha millorat en la seva faceta ofensiva, la posició de pivot li exigeix més en defensa. Arda no està acostumat a recuperar i robar pilotes amb la mateixa eficàcia que altres jugadors en el seu rol. Tanmateix, Xabi Alonso continua apostant per ell, considerant que aquest és el seu lloc.

La situació de Dani Ceballos és la pitjor del Real Madrid

El bon rendiment d'Arda Güler ha suposat un desafiament per a Dani Ceballos, que ha vist reduïts els seus minuts. El '19' del Real Madrid s'esperava com una peça clau, però el seu paper al Mundial de Clubs ha estat limitat. Dani és, de fet, el jugador amb menys minuts disputats al torneig.

Ceballos vol continuar al Madrid, però la manca d'oportunitats l'obliga a avaluar la seva situació. L'arribada d'Arda a la seva zona de joc ha complicat encara més el seu protagonisme. Això podria fer que, si la seva situació no canvia, Ceballos busqui sortir al pròxim mercat de fitxatges.

El Betis, un destí amb més minuts per a Dani Ceballos

En cas que Ceballos decideixi abandonar el Real Madrid, el Betis es perfila com el seu destí més probable. El migcampista ha manifestat en diverses ocasions el seu desig de tornar al club sevillà. Al Betis tindria l'oportunitat de jugar amb regularitat i recuperar el seu millor nivell.

La situació d'Arda Güler i la manca de confiança de Xabi Alonso en Ceballos podrien accelerar la sortida del jugador. Si Dani no aconsegueix minuts al Bernabéu, podria decidir fer el pas i tornar a casa seva. El Betis podria oferir-li l'espai necessari per reprendre la seva carrera i ser una peça important