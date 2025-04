Ni Flick ni Araújo, Raphinha assenyala el veritable líder del Barça: 'És el cor...'

Pocs podien esperar el gir de 180 graus que ha donat el Barça tenint en compte la més que decebedora temporada de l'any passat. L'equip ha passat d'estar a la UCI a tornar a ser protagonista en totes les competicions. Al més alt de la Lliga, a la final de la Copa del Rei, i sent seriós candidat per guanyar l'actual edició de la Champions League.

El culpable d'aquest canvi ha estat, sens dubte, Hansi Flick, que amb els seus mètodes de treball ha retornat la il·lusió als catalans. El Barça és una màquina de generar futbol perfectament greixada on cada futbolista coneix perfectament el seu rol. Flick ha sabut potenciar gairebé tots els futbolistes de la plantilla.

Hansi Flick ha recuperat diversos jugadors que semblaven tenir el seu futur lluny del Camp Nou, sent Raphinha l'exemple més clar. El rendiment del brasiler és extraordinari: ja ha marcat 27 gols i ha repartit 20 assistències en 42 partits. Aquest excepcional nivell de joc el col·loca en una posició destacada per aconseguir la Pilota d'Or.

Raphinha brilla i es converteix en una veu autoritzada

El futbol dona moltes voltes, i si no que li ho diguin a Raphinha, que l'estiu passat tenia molts números per abandonar el Barça. La direcció esportiva va posar tot el seu esforç en el fitxatge de Nico Williams. Finalment, el traspàs del davanter navarrès va acabar frustrant-se i l'‘11’ del Barça va decidir seguir al Camp Nou.

Contra tot pronòstic, la temporada que està realitzant Raphinha va camí de Pilota d'Or. Tan sols falta que a aquest magnífic rendiment individual se li sumin els èxits col·lectius en forma de títols. I, per aconseguir-los, el brasiler és plenament conscient a qui s'ha d'encomanar: al veritable líder del Barça.

Raphinha assenyala Pedri

En unes declaracions recents, Raphinha ha destacat que el gran capità general d'aquest Barça és Pedri. Ha assenyalat el migcampista canari com el millor i ha elogiat la seva figura sense embuts. Per a Raphinha no hi ha dubte que el jugador més important i determinant de l'equip és Pedri.

Concretament, Raphinha ha dit que "Pedri no té moltes assistències, no fa molts gols, però per a mi és el jugador més important, és el cor de l'equip". Sens dubte, el Barça té un far que guia el seu joc i aquest és Pedri, que s'està consolidant com un dels millors del món en la seva posició.

Amb només 22 anys, el migcampista canari s'ha convertit en l'epicentre de l'equip culer. El líder, com es veu en la seva gesticulació sobre el camp, tot el futbol del Barça passa per les seves botes. La seva influència en el joc és indiscutible: quan Pedri brilla, l'equip respon i meravella amb el seu joc.