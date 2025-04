S'enamora del Barça i traeix Carlo Ancelotti, de 45M a regalat: 'És Endrick...'

Barça i Real Madrid continuen elevant enfrontaments dins i fora del terreny de joc i la relació entre ambdós clubs europeus encara serà pitjor una vegada es confirmi un nou fitxatge. I és que el Barça, liderat per Joan Laporta, s'ha assegurat el futur de la seva zona atacant tancant un fitxatge descomunal: de 45M€ a regalat gràcies al tracte d'Ancelotti. La situació d'Endrick al Real Madrid ha estat clau en l'últim fitxatge del Barça, ja que el jugador en qüestió s'ha adonat del tracte d'Ancelotti.

A diferència de Carlo Ancelotti, Hansi Flick no es fixa en el carnet d'identitat i aposta pels jugadors independentment de la seva procedència. Al Real Madrid això és molt diferent, motiu pel qual un crack molt semblant a Endrick ha apostat pel Barça i s'ha enamorat de la proposta culer. La polèmica entre Barça i Real Madrid està servida: les relacions institucionals entre ambdós clubs no són per a res bones i encara ho seran menys, ja que Deco ha fitxat a Madrid.

La clau de l'últim fitxatge del Barça l'ha tingut Endrick, ja que està per davant del davanter en qüestió i, com es pot observar, amb prou feines té minuts amb Carlo Ancelotti. El tracte d'Carlo Ancelotti amb els joves genera dubtes, motiu pel qual un talentós canterà de la 'Fàbrica' madridista ha acceptat fitxar pel Barça després de parlar amb Deco. Endrick, per la seva banda, seguirà en cerca d'oportunitats en un Real Madrid que s'ho jugarà tot amb el Barça en aquest tram final de temporada oficial.

El Barça el crida i s'enamora: Endrick no juga, aquest davanter encara juga menys, per això vol ser culer

El Barça ha concretat la incorporació d'un nou davanter que s'ha sentit atret pel club i que deixarà el Real Madrid per unir-se a l'equip de Flick. L'entrenador alemany buscava enfortir l'atac, però no anticipava que comptaria amb la col·laboració d'Endrick, jove davanter centre del Madrid que ha estat fonamental en aquesta transacció de mercat.

Encara que el mercat de fitxatges està tancat, es reobrirà a l'estiu i el Barça té la intenció d'anar a per un gran jugador que deixarà plantat a Carlo Ancelotti. Es tracta d'un davanter centre que ha estat atret pel Barça i que anteriorment va costar 45 milions d'euros, però que seria culer a un preu molt més baix. Joan Laporta ja ha confirmat l'operació, cosa que intensifica la rivalitat entre el Barça i el Real Madrid, ambdues entitats que arriben molt vives a final de temporada oficial.

S'enamora del Barça i traeix a Carlo Ancelotti, de 45M a regalat: 'És Endrick...'

Com ja hem anat explicant a 'e-Notícies', el Barça va boig per reforçar la seva zona atacant, especialment tocat per la falta de rotacions i per l'edat de Robert Lewandowski. El polonès està millor que mai, però el Barça sap que ha de començar a pensar en futur, motiu pel qual vol fitxar i vol fer-ho a Madrid.

El Barça no s'ho ha pensat dues vegades i ha premut el gallet: fitxatge molt avançat, va arribar a costar 45M€ i arribaria regalat al club culer després del d'Endrick. El davanter brasiler amb prou feines té minuts, motiu pel qual altres davanters joves del club blanc consideren que serà impossible guanyar-se la confiança d'un Ancelotti que aposta per la experiència.

Veient la situació d'Endrick, un canterà del Real Madrid s'ha enamorat del Barça i acceptarà fitxar pel club culer durant el pròxim mercat de fitxatges d'estiu. Aquest no és altre que Enzo Alves, fill de Marcelo, llegenda del Real Madrid, que estaria contemplant fitxar pel Barça per incorporar-se al filial. La traïció seria total per part d'Enzo Alves, encara que cal destacar que, per ara, no s'ha mogut massa una operació que serà complicada d'anunciar, sobretot per Alves.