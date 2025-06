Oficial, Lamine Yamal no serà sempre titular: el Barça fitxa el seu suplent per 2 M

Lamine Yamal és la gran notícia que li ha passat al FC Barcelona en els darrers temps. La seva irrupció a l’elit ha estat espectacular i això que tot just té 17 anys. El jove extrem ha enamorat l’afició amb el seu desvergonyiment, regat i visió

Titular indiscutible des de la temporada passada, el '19' s’ha convertit en una peça clau per a l’atac culer. Amb Hansi Flick al capdavant, s’ha mantingut com una de les grans apostes del nou projecte esportiu

Preocupació als despatxos del FC Barcelona

Tanmateix, als despatxos del club hi ha certa preocupació pel seu futur. Lamine juga pràcticament tots els minuts i no té un recanvi de garanties. Això ha encès les alarmes pel risc de lesions o sobrecàrrega física

Al si del FC Barcelona hi ha veus que demanen més suplències per al canterà. Casos com els d’Ansu Fati o Jesé Rodríguez, que prometien ser estrelles i es van veure frenats per problemes físics, pesen en la memòria

Un talent que no pot cremar-se amb el temps

El debat està servit. Lamine Yamal té fusta de crack, però necessita temps, gestió i descans. Amb 17 anys, està exposat a una pressió poc habitual i una exigència física molt elevada al més alt nivell

Per això, Deco ha decidit actuar. El director esportiu entén que protegir Lamine també passa per envoltar-lo bé. I ja ha tancat la incorporació d’un recanvi que alleujarà aquesta càrrega de minuts

Roony Bardghji, l’escollit per Deco

L’escollit és Roony Bardghji. El jove extrem suec, de tot just 19 anys, arribarà al Barça aquest estiu. Prové del FC Copenhaguen, on ha demostrat un gran potencial i ha cridat l’atenció de mitja Europa

Deco ha estat més ràpid que els grans clubs del continent. Segons apunten des de 'FCBN', el Barça pagarà una mica més de 2 milions d’euros per tancar el seu fitxatge. Una operació estratègica que busca reforçar el present i cuidar el futur

Bardghji assumirà el rol de suplent de Lamine Yamal. Tindrà minuts, oportunitats i marge per créixer sense pressió. Mentrestant, Lamine Yamal podrà dosificar-se sense perdre protagonisme

El FC Barcelona no vol que a l’extrem de la selecció espanyola li passi el mateix que a Ansu Fati i la història es repeteixi

La joia més brillant de la seva pedrera necessita temps i protecció. I amb Bardghji, el club posa el primer maó per construir-li un entorn més equilibrat