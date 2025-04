Confirmat, Deco passa d'Álex Baena, però no del Villarreal: 'Està en el seu millor m...'

Álex Baena, migcampista del Villarreal, ha estat vinculat al Barça en els últims mesos. El seu estil de joc encaixa amb la filosofia culé, i el jugador ha manifestat el seu desig de vestir la samarreta blaugrana. No obstant això, la seva clàusula de rescissió de 60 milions d'euros complica el seu fitxatge.

Baena ha expressat que només consideraria deixar el Villarreal per un club del top 10 europeu, amb el Barça com el seu destí preferit. Malgrat el seu interès, la directiva catalana, liderada per Deco, considera que el preu és massa elevat. Per tant, sembla tremendament complicat que Álex Baena aterri al Camp Nou.

Deco busca alternatives al Villarreal

Davant la impossibilitat de fitxar Baena, Deco ha posat la seva mirada en un altre jugador del Villarreal: Ayoze Pérez, davanter canari que ha anotat 15 gols en 24 partits aquesta temporada. La seva experiència i versatilitat el converteixen en una opció atractiva per reforçar l'atac del Barça.

Ayoze Pérez ja va estar en el radar culé abans d'unir-se al Villarreal, i ara, amb el seu bon rendiment, podria complir el seu somni de jugar al Camp Nou. Deco és plenament conscient del seu gran nivell i considera que encaixaria perfectament al costat de Lewandowski, així que intentarà el seu fitxatge. A més, el seu preu de sortida és completament assequible, ja que el seu valor de mercat és de només 10 milions.

Ayoze Pérez és l'escollit per Deco: està en el seu millor moment

La possible arribada d'Ayoze Pérez al Barça de Flick respon a la necessitat de trobar un substitut per Ansu Fati, la continuïtat del qual al club és incerta. A més, Ayoze aportaria profunditat i experiència a l'atac, sent el complement perfecte per Robert Lewandowski. Les seves estadístiques golejadores i la seva capacitat per adaptar-se a diferents posicions ofensives el fan una opció viable per a l'equip dirigit per Hansi Flick.​

El pròxim mercat de fitxatges serà determinant per al Barça, i Deco haurà de gestionar les incorporacions i sortides per conformar una plantilla competitiva. La possible arribada de Ayoze Pérez podria aportar l'equilibri necessari en l'atac català. Caldrà esperar per veure com es desenvolupen les negociacions i si Ayoze s'uneix al Barça.

De moment, el que està gairebé confirmat és que Álex Baena s'allunya del FC Barcelona. Deco considera que la medul·lar culé està suficientment coberta i ha centrat la seva atenció a trobar un suplent per Lewandowski. En aquest sentit, Ayoze Pérez, amb un gol cada 116 minuts, es converteix en l'opció nº1.