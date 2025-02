Joan Laporta dona l'ordre: la kriptonita de Kylian Mbappé signa amb el Barça fins 2027

Joan Laporta segue planificant la pròxima temporada amb la idea de reforçar la plantilla i fer-la més competitiva. Té com a objectiu reforçar la línia atacant malgrat el gran rendiment del trident aquesta temporada. Lamine Yamal és l'emblema del club i no es toca, però les altres dues posicions d'atac podrien patir canvis.

Raphinha està tenint un altíssim rendiment, però la seva titularitat no està assegurada tenint en compte que han sonat noms com Rafael Leao o Nico Williams. D'altra banda, Joan Laporta pretén fitxar un '9' que pugui substituir a Robert Lewandowski a mitjà termini. El gran problema per al club català és l'altíssim cost de les operacions desitjades.

Alexander Isak, per exemple, no sortirà del Newcastle per menys de 150 milions. Mentre que Gyokeres, un altre dels candidats a ocupar el lloc de Robert Lewandowski, també és excessivament car. Davant tal escenari, Joan Laporta ha pres una decisió inesperada i que afecta directament a Kylian Mbappé.

Joan Laporta activa la signatura la kryptonita de Kylian Mbappé

En les últimes hores, Joan Laporta ha mogut fitxa apostant per la renovació de Robert Lewandowski fins al 2027. El polonès ha demostrat que segueix estant en plena forma i encapçala la taula de golejadors de LaLiga amb 20 gols. El segueix de prop l'estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé, amb 17 gols.

Sens dubte, Robert Lewandowski viu un moment dolç i ja acumula millors xifres que Kylian Mbappé. Actualment, només el davanter anglès del Bayern de Munich, Harry Kane amb 21 gols, i l'atacant del Liverpool, Mohamed Salah amb 23, el superen a nivell internacional. Unes xifres que han fet que Joan Laporta consideri la possibilitat d'oferir-li la renovació fins al juny de 2027.

Fins a la data, Robert Lewandowski està responent i ja ha participat en el 55% dels partits que el Barça pot jugar aquesta temporada. Aquest fet significa que el polonès ja té la renovació automàtica per una temporada més. Però Joan Laporta vol més i li proposarà que segueixi fins al 2027.

Robert Lewandowski competirà amb Kylian Mbappé fins al 2027

Després de les renovacions de Pedri, Gavi o Araújo, el pròxim a fer-ho serà Robert Lewandowski. L'internacional polonès està demostrant que l'edat no és impediment per tenir un alt rendiment, i un cop assegurada la seva continuïtat fins al 2026, Joan Laporta vol que signi fins al 2027. L'ampliació per una altra temporada també pot ajudar a prorratejar el contracte, la quantitat a percebre entre 2026 -2027 es distribuiria entre les dues campanyes.

Aquest fet ajudaria al Barça a disposar d'una mica més de fair play financer. Dades les bones relacions entre Joan Laporta i l'entorn del davanter no s'esperen problemes per arribar a un acord. Robert Lewandowski està molt implicat amb el nou projecte de Hansi Flick i signarà amb gust la renovació.