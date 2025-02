Penedit, Joan Laporta assumeix que ja és tard: adeu Barça, destí Premier League

Joan Laporta ha realitzat una gran feina en els últims anys per recuperar l'estabilitat financera del FC Barcelona. La sortida de Lionel Messi, la venda de diversos actius i les famoses palanques econòmiques han estat algunes de les eines que ha utilitzat per millorar la situació del club. Gràcies a aquestes decisions, el Barça ha aconseguit estabilitzar-se i està ara en una posició més saludable econòmicament.

Amb el club havent recuperat la norma 1:1 del Fair Play, el Barça ara pot gastar tot el que ingressi, cosa que obre la porta a noves incorporacions. El gran objectiu de Joan Laporta és reforçar la parcel·la ofensiva per garantir la competitivitat de l'equip en un calendari tan atapeït. Amb jugadors com Robert Lewandowski, Raphinha i Lamine Yamal com a peces clau, el Barça continua necessitant més alternatives, ja que ara mateix només Ferran Torres els pot donar descans.

Joan Laporta busca un suplent de luxe

El trident titular del Barça continua donant resultats, però Joan Laporta sap que el club està corrent un gran risc, ja que no tenen reemplaçament. Ni Ansu Fati ni Pau Víctor compten amb la confiança de Hansi Flick, qui no els veu com una opció per al seu esquema. Això deixa Ferran Torres com l'únic recanvi en una línia ofensiva que continua buscant més profunditat.

Arran d'aquesta situació, Joan Laporta ha centrat la seva atenció en el mercat de fitxatges per trobar un reforç que aporti qualitat i alternatives. El nom que més ha sonat en les últimes setmanes és el de Jamie Gittens, extrem del Borussia Dortmund. Un jugador que ha enlluernat a la Bundesliga per la seva velocitat, desbordament i capacitat per marcar diferències.

Jamie Bynoe-Gittens aclareix el seu futur

Jamie Gittens és un talent emergent amb només 20 anys, però que ja ha demostrat sobradament la seva qualitat a l'elit del futbol europeu. La seva capacitat per jugar per les dues bandes, la seva gran velocitat i la seva habilitat per associar-se amb els seus companys el converteixen en una opció atractiva per a qualsevol equip de primer nivell. Amb set gols i cuatre assistències a la Bundesliga aquesta temporada, Bynoe-Gittens ha cridat l'atenció de diversos clubs com el Barça: Joan Laporta el considera una futura estrella.

No obstant això, malgrat l'interès del Barça, sembla que Jamie Gittens té més possibilitats d'anar a la Premier League que a LaLiga. El Borussia Dortmund, conscient del valor del seu jugador, vol negociar amb els anglesos sabent que el seu potencial econòmic és molt més gran. I és que, a causa del seu rendiment, podem estar parlant d'un fitxatge que podria superar els 100 milions, quantitat que Joan Laporta no pagarà.

Joan Laporta busca noves alternatives

Amb la possible sortida de Jamie Bynoe-Gittens a la Premier, Joan Laporta haurà de redirigir els seus esforços cap a altres opcions per reforçar l'atac del FC Barcelona.

Encara que Jamie Gittens semblava ser l'opció ideal, el Barça no es quedarà enrere i buscarà alternatives per enfortir la seva línia ofensiva. Les pròximes setmanes seran clau per determinar qui serà el nou objectiu de la directiva culer, encara que tot fa indicar que Nico Williams tornarà a donar molt de joc aquest estiu.