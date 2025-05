Gonzalo Miró assenyala amb el dit a Lamine Yamal: 'No s'ho creuen ni ells'

Lamine Yamal segueix causant sensació a Europa, deixant experts i aficionats amb la boca oberta. La seva actuació en el partit d'anada de les semifinals de la Champions League davant l'Inter de Milà serà recordada durant anys. Amb només 17 anys lidera el Barça en un moment realment tens, mantenint vives les aspiracions d'un triplet històric.

El rendiment de Lamine Yamal no ha passat desapercebut per a ningú. Simone Inzaghi, tècnic de l'Inter, el qualificà com "un talent que no es veu des de fa 8 o 9 anys". A més, mitjans italians com La Gazzetta dello Sport i Tuttosport elogiaren el seu rendiment, destacant la seva capacitat per desequilibrar el joc.

Gonzalo Miró també es pronuncia sobre Lamine Yamal

Més enllà dels elogis rebuts des d'Itàlia, Lamine Yamal també causa furor i incredulitat al nostre país. L'últim en fer-ho ha estat Gonzalo Miró, qui des del programa La Tribu de Radio MARCA ha expressat el seu astorament. El col·laborador televisiu no ha pogut quedar-se callat i ha dit el que molts pensen de la nova joia de La Masia.

Gonzalo Miró començà destacant la sorprenent aparició de Lamine Yamal: "Em sembla tremendo el cul que ha tingut el Barça, no s'ho poden creure ni ells", afirmà. Gonzalo Miró subratllà que, després de dues dècades amb Messi, era lògic esperar un buit, però l'aparició de Lamine ha escurçat aquest període de transició.

"Ha estat un desert molt curt, d'un any i mig", afegí, ressaltant la rapidesa amb què el Barça ha trobat la seva estrella. Per a Gonzalo Miró, l'aparició d'un jugador tan jove i amb tant futur és quelcom extraordinari. "És impossible que t'agradi el futbol i no t'agradi Lamine Yamal", conclogué.

Lamine Yamal: maduresa i confiança als 17 anys

Malgrat la seva joventut, Lamine Yamal mostra una maduresa poc comuna. En una recent entrevista, en ser preguntat sobre si està "crescut", respongué: "Mentre guanyi no em poden dir res". A més, ha deixat clar que no busca comparacions amb Messi, preferint seguir el seu propi camí i gaudir del futbol.

El seu compromís amb l'equip és evident. "Juguem perquè volem que el Barça guanyi i que la gent gaudeixi", afirmà, destacant la importància de La Masia en la seva formació. Conscient del repte que suposa enfrontar-se a l'Inter en la tornada de semifinals, Lamine Yamal es mostra confiat i preparat per liderar l'equip.

L'aparició de Lamine Yamal ha estat una benedicció per al Barça. En un moment en què el club buscava una nova figura després de la sortida del gran Leo Messi, el jove extrem ha demostrat estar a l'altura. El seu talent, maduresa i compromís el converteixen en una peça clau per al present i futur de l'equip.