Lamine Yamal i Raphinha li diuen adeu, se'n va a la Premier: Flick ja ha estat avisat

Els èxits esportius del Barça en la present temporada han passat, en gran mesura, per les botes dels dos extrems, Lamine Yamal i Raphinha. Flick els ha donat la confiança necessària i ells han respost de la millor manera possible.

Els números del brasiler han estat excepcionals i sorprenents: de ser pràcticament fora del club l’estiu passat a signar una temporada per emmarcar. Raphinha s’ha convertit en un dels intocables de l’esquema de Hansi Flick participant en 57 partits i sent un dels més utilitzats. A més, ha aconseguit anotar la xifra de 34 gols i 25 assistències.

Per la seva banda, Lamine Yamal s’ha consolidat com una de les estrelles mundials amb les seves actuacions impossibles. La joia de La Masia ha acabat per explotar definitivament i s’ha colat a la llista de candidats a la Pilota d’Or. Els seus números no han estat tan impressionants com els de Raphinha, però també val la pena comentar-los: 18 gols i 25 assistències.

Les bandes del Barça han donat moltes alegries durant aquest curs i Flick vol que tot segueixi igual durant la pròxima temporada. En aquest sentit, el tècnic alemany ha demanat un reforç per dosificar Lamine Yamal i Raphinha.

L’alternativa a Raphinha i Lamine Yamal

Flick fa mesos que treballa en el fitxatge d’un davanter que permeti dosificar els extrems del Barça. Noms com Nico Williams o Luis Díaz han sonat, però la realitat és que són fitxatges massa bons per començar des de la banqueta. En aquest sentit, Flick havia demanat estudiar la incorporació d’un vell conegut amb qui manté una bona relació i acceptaria ser suplent al FC Barcelona.

Parlem de Leroy Sané, que va coincidir al Bayern Munic i a la Selecció Alemanya amb Flick. Sané no renovarà el seu contracte amb el Bayern i marxarà com a agent lliure aquest estiu. Un escenari que ha cridat l’atenció de Hansi Flick, qui n’ha demanat el fitxatge.

Tanmateix, la decisió de Leroy Sané ha estat totalment inesperada. Ha descartat fitxar pel Barça tot i la seva gran relació amb Flick. Se n’anirà a la Premier League, on ja ha trobat equip.

El Tottenham és el destí de Leroy Sané

El representant de l’extrem alemany, Pini Zahavi, ha ofert els seus serveis al Tottenham Hotspur. El Bayern desitja renovar el jugador sota condicions econòmiques més contingudes, però l’acord s’ha trencat i la decisió ja és definitiva. Leroy Sané marxa a la Premier League sense que el Tottenham hagi de pagar ni un euro pel seu traspàs.

Per la seva banda, Flick esperava reforçar la plantilla amb un jugador de la qualitat i l’experiència de Leroy Sané. La seva velocitat, desequilibri i capacitat de decisió a l’últim terç del camp el converteixen en un jugador cobejat. Tanmateix, la presència de Lamine Yamal i Raphinha complica molt l’arribada d’un altre extrem, ja que ara mateix ningú pot asseure ni l’‘11’ ni el ‘19’.