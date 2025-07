Gran notícia amb Arda Güler! El Madrid confirma la notícia: Kylian Mbappé ha acceptat

Arda Güler està d'enhorabona després de la destitució d'Ancelotti. El turc gairebé no comptava per al tècnic italià i veia com perdia el tren del Real Madrid. Tot i el seu gran talent, Ancelotti no confiava en ell, i el seu protagonisme al camp era molt limitat.

Tanmateix, tot ha canviat des de l'arribada de Xabi Alonso a la banqueta del Madrid. Sota el comandament del tècnic basc, la situació d'Arda Güler ha fet un gir de 180 graus. Ha passat de ser un habitual de la banqueta a convertir-se en una peça clau al centre del camp del Real Madrid.

Més galons i més responsabilitat per a Arda Güler

Gràcies al seu nou rol, Arda Güler està més en contacte que mai amb la pilota i es nota. Els centrals del Real Madrid aprofiten la seva qualitat tècnica per treure la pilota jugada, mentre que els atacants es desmarquen constantment buscant l'última passada del talent turc. La seva capacitat per associar-se amb els seus companys i generar jugades de perill ha estat una de les claus del bon funcionament de la plantilla.

Amb més galons que mai, Arda s'ha convertit en un referent en la planificació global del club. Xabi Alonso ha apostat per ell, i el turc està demostrant que té el necessari per liderar el Madrid en aquesta nova etapa. Arda Güler ha assolit tal nivell d'importància al club que fins i tot ha superat la gran estrella del Madrid, Kylian Mbappé.

El '10' de Modric ara serà seu

La marxa de Luka Modric ha deixat un buit important al vestidor, i l'afició es preguntava qui seria l'encarregat de portar el mític dorsal '10'. Per sorpresa de tothom, no serà Mbappé qui el lluirà. L'escollit per ocupar el dorsal que històricament ha representat el jugador més talentós de la plantilla és Arda Güler.

El turc no només ha pres la posició de Modric al centre del camp, sinó que també serà el nou portador del '10'. Aquest gest no només reflecteix la confiança que Xabi Alonso té en ell, sinó també la importància que el Real Madrid ha decidit atorgar-li.

Mbappé mantindrà el ‘9’

Tot i l'alta qualitat de Kylian Mbappé, el davanter francès no serà l'hereu del ‘10’. En canvi, continuarà portant el ‘9’, dorsal que reflecteix el seu rol com a principal golejador del Real Madrid.

Aquesta decisió mostra com Arda Güler ha guanyat la confiança i el protagonisme que li faltava, i com s'està convertint en el nou líder de la medul·lar del Real Madrid. Amb el ‘10’ a l'esquena, Arda Güler té la responsabilitat de guiar el Real Madrid cap a nous èxits. I amb el seu talent, tot sembla indicar que el futur del club està en bones mans.