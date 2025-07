Confirmat, el suplent d'Álvaro Carreras se'n va del Madrid: ha fitxat per l'Alabès

El Real Madrid segueix movent fitxa al mercat de fitxatges amb el retorn d'Álvaro Carreras, que ja ha estat presentat com a nou jugador del club blanc. En un acte solemne, però imponent, Florentino Pérez li ha donat la benvinguda al cinquè fitxatge de la temporada.

Després de l'arribada de Xabi Alonso, Huijsen, Trent i Mastantuono, Álvaro Carreras torna al Bernabéu després de la seva etapa al Benfica, que ha estat recompensat amb 50 milions pel traspàs. Aquest moviment marca l'inici d'una nova etapa per al canterà, que arriba amb la missió de ser titular al primer equip.

Álvaro Carreras arriba amb la clara intenció d'ocupar el lloc de carriler esquerre al Real Madrid. És una petició directa de Xabi Alonso, que li donarà la confiança perquè sigui un dels pilars defensius de l'equip. Amb la seva incorporació, el Madrid enforteix la seva banda esquerra, i llevat d'una sorpresa majúscula, estarà a l'onze titular des del primer dia.

Álvaro Carreras no estarà sol

Tot i que té la titularitat pràcticament assegurada, Álvaro Carreras haurà de competir amb altres jugadors de qualitat a la plantilla. Ferland Mendy, que encara té contracte amb el club fins al 2027, serà el seu principal competidor en aquesta posició. Malgrat els rumors sobre la seva sortida, el francès ha acceptat el repte de lluitar per la titularitat i està disposat a aportar presència defensiva quan Xabi Alonso ho necessiti.

A més, el Real Madrid també compta amb Fran García, un altre lateral esquerre que ha demostrat la seva vàlua, especialment durant el Mundial de Clubs. La seva rapidesa i capacitat ofensiva han conquerit Xabi Alonso, que el considera un revulsiu per als moments en què l'equip necessiti més mordent en atac. Això deixa clar que, per a la pròxima temporada, el Madrid comptarà amb una gran rotació a la banda esquerra: Álvaro Carreras, Mendy i Fran García.

Álvaro Carreras envia el seu suplent a l'Alavés, no té lloc al Real Madrid

Amb l'arribada d'Álvaro Carreras, la competència a la banda esquerra del Real Madrid s'ha incrementat, cosa que ha deixat fora alguns jugadors del filial. Youssef Enríquez 'Yusi', lateral esquerre prometedor, ha decidit que no tindrà espai al primer equip després de l'arribada del nou fitxatge. El jove jugador, que venia destacant al filial, ha decidit fer un pas endavant en la seva carrera i ha fitxat per l'Alavés.

Yusi firma per a les pròximes 4 temporades. El Madrid, per la seva banda, rep 3 milions per l'operació i es guarda una opció de recompra per a les pròximes dues temporades. Un moviment que, sens dubte, ve motivat per l'arribada d'Álvaro Carreras.