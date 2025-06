Kylian Mbappé dona l’OK al seu fitxatge: arribarà el 2026, Florentino n’és el responsable

Kylian Mbappé ha completat una primera temporada al Real Madrid molt positiva. Tot i que els resultats col·lectius no han estat els esperats, el davanter francès ha brillat a nivell individual. Amb 43 gols en 56 partits, Mbappé ha demostrat que el seu poder ofensiu és inigualable i que és un jugador clau per al Madrid.

Tanmateix, Kylian Mbappé no va arribar al Real Madrid només per marcar gols. El seu objectiu principal és guanyar títols importants com la Champions League, una cosa que no ha aconseguit en el seu primer any a la capital espanyola. Per assolir aquest objectiu, la plantilla ha de millorar i reforçar-se en diverses posicions clau, una cosa que Florentino Pérez ha tingut en compte.

Florentino Pérez fa cas a Kylian Mbappé

Florentino Pérez és conscient de la necessitat de fer un gran pas en la construcció de l’equip. El president del Real Madrid ha decidit fer un esforç per millorar la plantilla i donar a Kylian Mbappé el que necessita per aconseguir títols. En aquest sentit, Florentino ja ha pres la decisió de fitxar un dels millors defenses del món; això sí, la seva arribada està prevista per a l’estiu vinent.

En concret, seguint les recomanacions de Kylian Mbappé, Florentino Pérez s’ha decantat per William Saliba. El central de l’Arsenal, compatriota de Mbappé, és molt apreciat per la seva qualitat i maduresa defensiva. Florentino ha ordenat que el seu fitxatge s’executi el 2026, ja que Saliba acaba contracte amb l’Arsenal el 2027 i podria sortir de l’Emirates per un preu mòdic.

L’arribada de William Saliba ha passat de ser un caprici a una obsessió per al Real Madrid. Florentino Pérez creu que pot ser un gran reforç per enfortir la defensa i donar a l’equip la solidesa necessària per lluitar pels títols. Kylian Mbappé, per la seva banda, que el coneix perfectament de la Selecció Francesa, ha donat l’OK a la seva incorporació.

El futur de Kylian Mbappé al Real Madrid de Florentino Pérez

Amb aquest moviment, Florentino Pérez demostra el seu compromís amb el projecte de Kylian Mbappé al Real Madrid. El fitxatge de William Saliba serà una de les peces clau per millorar la competitivitat de la plantilla del nou míster merengue, Xabi Alonso.

Amb una defensa més sòlida, el Real Madrid podrà aspirar a guanyar títols importants, com la Champions i La Liga. Donar a Mbappé les eines que necessita per complir el seu objectiu és sinònim per al Real Madrid de guanyar més títols.