La gran notícia d’Eric Garcia impacta al vestidor culer: ni tan sols Koundé ho sabia

Eric García ha viscut una temporada plena de canvis i sorpreses, ja que inicialment la seva situació era incerta. Hansi Flick, l'entrenador del Barça, no li trobava un lloc clar en el seu esquema. Tanmateix, a poc a poc, a base de molta feina, esforç i bon rendiment, el català ha acabat sent molt important en els plans del tècnic alemany, encara que no sense esforç.

La situació d'Eric García va ser molt complicada durant els primers mesos i al gener va estar a punt de tornar al Girona. L'equip de Míchel va fer una oferta de 10 milions per ell, però Hansi Flick va cancel·lar la seva sortida a l'últim moment. Afortunadament, aquesta decisió va resultar clau per al futur d'Eric, qui va començar a guanyar protagonisme a la plantilla en una posició inesperada.

El nou rol d'Eric García li va com anell al dit

Amb la lesió de Jules Koundé en el tram final de la temporada, Eric García va començar a trobar el seu lloc al lateral dret. Una posició que, fins aquell moment, no semblava adequada per a ell, però que va acabar adaptant-se al seu joc. A mesura que va passar el temps, el seu rendiment en aquesta posició va millorar i va acabar consolidant-se com un dels principals i indispensables en l'esquema d'Hansi Flick.

El gran rendiment d'Eric García ha sorprès fins i tot els seus companys. En un gir inesperat, Hansi Flick ha pres la decisió de cancel·lar la recerca d'un altre carriler. Jules Koundé, que semblava necessitar un suplent durant bona part de la temporada, ja sap que serà Eric el seu company a la banda dreta del Camp Nou la pròxima temporada.

Héctor Fort haurà de marxar per culpa d'Eric García

Aquesta decisió ha deixat Héctor Fort en una situació complicada. El jove futbolista, que s'havia perfilat com a suplent de Koundé, veu com el seu futur al Barça s'allunya. Amb Eric García consolidat al lateral, la competència en aquesta zona del camp s'ha reduït considerablement, deixant Héctor Fort amb poques opcions.

Eric García ha passat d'estar a punt de sortir a guanyar-se un lloc clau al Barça gràcies al seu gran rendiment. El seu ascens ha impactat no només el vestidor, també els mateixos jugadors, com Jules Koundé, que no esperaven aquest canvi dràstic en la planificació d'Hansi Flick. Caldrà veure com evoluciona el seu rol en el futur proper i si aconsegueix mantenir el nivell mostrat en els darrers mesos.