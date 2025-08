Juni Calafat recomana al Madrid el fitxatge del nou João Félix: 'El seu valor és de...'

Joao Félix acaba d’anunciar el seu fitxatge per l’Al Nassr després d’un nefast pas pel Chelsea. El talentós mitjapunta portuguès va arribar al club anglès l’estiu passat amb l’esperança de recuperar sensacions. Després del seu pas per l’Atlètic de Madrid i el FC Barcelona, Joao pensava que el seu destí a Stamford Bridge seria diferent.

Tanmateix, les seves expectatives no es van complir. Des del principi, les coses no van anar com s’esperava. El rendiment de Joao Félix mai ha estat a l’alçada del que s’havia anticipat.

Després d’una temporada decebedora, va ser cedit a l’AC Milan al febrer. Tanmateix, ni tan sols a Itàlia va trobar l’estabilitat que tant anhelava. Ara, després de diversos fracassos a Europa, Joao Félix ha decidit canviar de rumb.

L’oportunitat de continuar la seva carrera a l’Aràbia Saudita, al costat de Cristiano Ronaldo, sembla el pas adequat. Així, Joao Félix buscarà un nou començament a l’Al Nassr, lluny dels grans focus europeus.

Rodrigo Mora, el nou talent portuguès

Tot i els alts i baixos en la carrera de Joao Félix, el seu debut al Benfica prometia molt. Un cas similar està sorgint ara a Portugal, amb un jove talent anomenat Rodrigo Mora. El mitjapunta de l’Oporto està causant sensació a la Primeira Liga i molts el consideren el futur del futbol portuguès.

Rodrigo Mora és un jugador de 18 anys amb una tècnica depurada, una visió de joc excel·lent i una gran capacitat de driblatge. El seu estil és molt similar al d’altres grans mitjapuntes portuguesos com Joao Félix, amb una barreja de creativitat i potència. La seva capacitat per associar-se amb els seus companys i la seva habilitat per marcar la diferència en els moments clau l’han posat al radar dels millors equips del món.

El Real Madrid segueix Rodrigo Mora

Els grans clubs d’Europa ja estan pendents de Rodrigo Mora. Per la seva banda, el Real Madrid és un dels equips més interessats. Juni Calafat, cap dels ojeadors del club blanc, fa temps que segueix el jove talent portuguès.

Segons 'Realmadrid Confidencial', Juni Calafat considera Rodrigo Mora com un talent generacional i la seva recomanació per fitxar-lo és clara.

L’Oporto, conscient de l’interès que ha despertat Rodrigo Mora, ha determinat que el seu valor és de 70 milions d’euros. Tot i ser una xifra considerable, el Real Madrid podria estar disposat a fer una inversió per fitxar-lo, si es confirma el potencial que se li atribueix.

D’aquesta manera, tot apunta que la competència per fitxar el jove atacant portuguès serà ferotge, però sembla que el Real Madrid està ben posicionat per aconseguir-ho.