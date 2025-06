Juni Calafat aposta per un pivot millor que Stiller i Zubimendi: Només costa 25 M

Després de reforçar la seva defensa amb les arribades de Dean Huijsen i Alexander-Arnold, el Real Madrid ha centrat tots els seus esforços en el centre del camp.

La retirada de Toni Kroos i la manca d’un perfil similar a la medul·lar ha generat molts problemes a Carlo Ancelotti. Tot i les múltiples solucions intentades amb Modric, Ceballos, Fede Valverde i Tchouaméni, cap no ha aconseguit convèncer del tot.

L’incorporació d’un nou migcampista

Davant d’aquesta situació, Florentino Pérez ha decidit donar l’ordre de fitxar un nou migcampista de qualitat. Amb l’arribada de Xabi Alonso a la banqueta del Bernabéu, l’estratègia s’ha agilitzat.

Per triar el candidat adequat, Pérez ha comptat amb l’ajuda de Juni Calafat, el reputat ojeador del club. Calafat només apareix a les grans cites i, fa uns dies, va ser als Països Baixos per tancar un fitxatge sorprenent.

Veerman, l’aposta de Calafat

El Real Madrid ha estat seguint diverses opcions durant mesos, com Martín Zubimendi i Angelo Stiller, dos jugadors molt apreciats per Xabi Alonso.

Tanmateix, va ser Joey Veerman, el migcampista del PSV Eindhoven, qui va destacar entre els candidats. Veerman acaba de conquerir l’Eredivisie amb el seu equip i el seu rendiment ha estat excel·lent.

La seva capacitat per manejar la pilota, la seva intel·ligència en el joc de posició i la seva habilitat per recuperar pilotes són el que el Madrid necessita.

Comparativa de preus

Veerman està al nivell de Stiller i Zubimendi, els grans favorits, però el seu preu és molt més assequible. La Real Sociedad no deixarà sortir Zubimendi per menys de 60 milions d’euros, mentre que l’Stuttgart en demanarà 40 milions per Stiller.

En canvi, Veerman només costa 25 milions d’euros, que és el seu valor de mercat actual. Aquest preu fa que el fitxatge del migcampista neerlandès sigui una opció més accessible per al Real Madrid.

Un futur prometedor

Amb la situació dels migcampistes del Real Madrid a l’aire, la incorporació de Veerman podria ser el reforç ideal per a la medul·lar blanca. El seu preu, talent i característiques encaixen perfectament amb el que Xabi Alonso necessita per al futur del club.

La decisió final dependrà de les negociacions, però el Real Madrid té clar que Joey Veerman és una opció viable i de gran potencial per reforçar la plantilla. El Real Madrid està preparat per tancar el fitxatge de Joey Veerman, un migcampista que promet aportar qualitat i equilibri a l’equip.

El seu preu baix en comparació amb altres objectius el converteix en una opció atractiva per al futur de la medul·lar blanca. Caldrà esperar per veure com es desenvolupa l’operació, però l’interès per Veerman segueix creixent.