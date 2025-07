Jules Koundé rep la gran notícia que fa tant de temps que espera: 'Per 25 milions...'

Hansi Flick sempre ha tingut les idees molt clares respecte a les demarcacions que s'han de reforçar a la plantilla. Amb l'arribada de Joan García per defensar la porteria blaugrana, també vol reforçar la parcel·la atacant amb un extrem de nivell. Si res no canvia, Nico Williams serà el pròxim a arribar per apuntalar la davantera culer

Tanmateix, el tècnic germànic també posa el seu focus d'interès en reforçar els laterals, especialment la banda dreta. Jules Koundé és amo i senyor del lateral dret, posició en la qual s'ha assentat definitivament sent un dels baluards en defensa. L'internacional francès ho ha jugat gairebé tot i amb prou feines ha tingut rotacions durant la temporada

Aquesta manca de descans li ha provocat una lesió en l'últim i més important tram de la campanya i es vol evitar que es repeteixi. Héctor Fort, substitut natural del francès, gairebé no ha tingut minuts de joc, Flick no confia en el jugador del planter. El de La Masia és a la rampa de sortida i podria deixar el Barça aquest estiu a la recerca dels minuts necessaris per a la seva progressió futbolística

L'interès del Barça per Dumfries

La direcció esportiva culer s'interessa pel lateral dret de l'Inter de Milà, el neerlandès Denzel Dumfries. Deco veu en el futbolista neerlandès una oportunitat de mercat estratègica per la seva experiència internacional, potència física i projecció en atac. El defensa interista té una clàusula de rescissió de 25M que és vàlida fins a mitjans d'aquest mes de juliol

Fabrizio Romano, el periodista italià expert en mercat de fitxatges, assenyala l'interès del Barça en el jugador de 29 anys. Tanmateix, i de moment, l'interès no s'ha materialitzat en una oferta formal pel lateral. És molt probable que un cop fitxat Joan García i tancat Nico Williams, el Barça vagi a per un lateral dret de nivell

Les alternatives als laterals

Hansi Flick busca la màxima polivalència en aquest sentit, a banda dreta trobem Koundé, Eric García i Héctor Fort. A banda esquerra, Alejandro Balde és el teòric titular, secundat per un Gerard Martín que ha fet una bona temporada. No cal oblidar que Jofre Torrents, la perla de La Masia, també farà la pretemporada i serà nova competència per al carril esquerre.

Tanmateix, no hi ha dubte que Dumfries, que ha jugat tota la temporada a banda dreta i també més avançat, agrada i molt a Flick. A les semifinals de Champions, Dumfries va fer molt de mal al Barça amb el seu joc i el tècnic germànic va quedar impressionat. El seu preu de 25M pot ser una gran ganga de mercat i la direcció esportiva estaria valorant el seu fitxatge