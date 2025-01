Jules Koundé i Raphinha, protagonistes de l'última polèmica del Barça: 'El teu fill...'

Jules Koundé s'ha proclamat com un dels millors laterals dret del món i el Barça passa per un gran moment. Encara que, evidentment, no és només gràcies a ell, el defensor és un dels futbolistes més destacats. Encara que de tant en tant té alguns errors importants, la realitat és que la seva qualitat sembla no tenir límits.

El Barça ha aconseguit mantenir-se al capdamunt del futbol europeu tot i estar en un mal moment econòmic. De fet, l'arribada de Hansi Flick ha fet que els futbolistes treguin el seu millor nivell. Ara, Jules Koundé i Raphinha han protagonitzat un dels pitjors esdeveniments possibles en el món de les xarxes socials.

L'actualitat de Raphinha i Jules Koundé

Raphinha ha passat per moments difícils des que va arribar al Barça i no ha estat fins ara quan ha mostrat el seu potencial. Va arribar al club el 2022, i des d'aquell moment, ha rebut una gran quantitat de crítiques a causa del seu nivell. En el que va de temporada (30 partits), l'extrem ha anotat 22 gols i ha donat 11 assistències.

Molts aficionats creuen que Raphinha estarà entre els candidats a la Pilota d'Or del 2025 i no és per menys; els seus números l'avalen. Paral·lelament, Jules Koundé també està sent un dels protagonistes de la temporada a causa del seu bon nivell. A més de mostrar un gran nivell pel que fa a defensa, està participant en l'atac.

Juntament amb Lamine Yamal, Jules Koundé està fent de la banda dreta una de les zones en què més es juga. Fa uns dies, el Barça va vèncer el Benfica i Raphinha ja va tenir un enfrontament amb els jugadors rivals al túnel de vestidors. Per si això fos poc, la dona del brasiler, Natalia Rodrigues, ha rebut una quantitat d'insults desmesurada.

El drama que ha desencadenat l'enfadament de la dona de Raphinha

Després de la victòria davant el Benfica, Natalia ha rebut molts insults, especialment cap a Raphinha i el seu fill. Comentaris com "Dona d'un mico trampós" o "el teu fill és de Koundé". Com és normal, ha llançat una denúncia a les seves xarxes socials deixant clar que tot això és intolerable.

A més de racisme, hi ha hagut molta incitació a l'odi i fins i tot missatges desitjant-li la mort al seu fill de dos anys. Evidentment, això no és normal i Raphinha i Natalia no permetran que segueixi així.