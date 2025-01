El futur suplent de Jules Koundé s'allunya del Barça: l'Aston Villa ofereix 20 M€

Jules Koundé s'ha consolidat com una peça fonamental en la defensa del Barça. Sota la direcció de Hansi Flick, la seva titularitat és indiscutible. Tanmateix, la falta d'un suplent de garanties ha generat preocupació en el cos tècnic.

Héctor Fort, considerat inicialment com el relleu natural de Koundé, no ha aconseguit guanyar-se la confiança de l'entrenador alemany. El seu rendiment en els entrenaments i partits no ha estat suficient per assegurar-li un lloc a la plantilla. Davant aquesta situació, el Barça ha decidit buscar alternatives al mercat per reforçar el lateral dret.

Òscar Mingueza es desvaneix

Un dels noms que més sonava per ocupar el lloc de suplent de Jules Koundé era Òscar Mingueza. El del filial català, actualment al Celta de Vigo, ha tingut una destacada temporada. La seva versatilitat i experiència a LaLiga el convertien en una opció atractiva per al Barça.

Òscar Mingueza ha demostrat solidesa defensiva i capacitat per incorporar-se a l'atac. El seu rendiment ha estat clau en la bona campanya del Celta, despertant l'interès de diversos clubs europeus. El Barça el vol per ser el suplent de Jules Koundé, però sembla que l'Aston Villa guanyarà la partida.

L'Aston Villa s'avança al Barça amb una oferta de 20 milions

L'Aston Villa, sota la direcció d'Unai Emery, ha mostrat un interès decidit per Òscar Mingueza. Segons informes recents, el club anglès està disposat a pagar la clàusula de rescissió del jugador, fixada en 20 milions d'euros.

Aquesta oferta supera les expectatives del Barça, que contemplava la possibilitat de repescar el jugador per una quantitat menor, aprofitant el seu dret al 50% d'una futura venda. Tanmateix, la rapidesa i determinació de l'Aston Villa han deixat el club català sense marge de maniobra.

La recerca d'alternatives continua

Si l'operació es concreta en els termes esmentats, el Barça rebria 10 milions, corresponents al 50% dels drets econòmics d'Òscar Mingueza. Encara que aquesta injecció econòmica és positiva, deixa el club sense una opció clara per reforçar el lateral dret. De moment, Héctor Fort seguirà sent la segona opció de Flick d'aquí a final de temporada.

Amb la imminent sortida d'Òscar Mingueza a l'Aston Villa, el Barça es veu obligat a explorar altres opcions al mercat, però haurà de ser a l'estiu. La necessitat de trobar un suplent de qualitat per a Jules Koundé és una realitat, encara que tampoc cal apressar-se. Amb el francès i Héctor Fort per a emergències és més que suficient, i a més, el club guanyarà 10 milions amb el traspàs de Mingueza a l'Aston Villa: una jugada rodona.