És millor que Frenkie de Jong, però diu 'NO' al Barça: Sorpresa, prefereix anar al Madrid

El FC Barcelona segueix en la recerca del seu Sant Grial: un director d'orquestra capaç de crear jugades des del darrere i contribuir en defensa. Quelcom similar al que va ser Sergio Busquets.

Si la màquina del temps existís, la solució seria clara: portar de tornada a Sergio Busquets amb 20 anys. No obstant això, com que això no és possible, el Barça ha de buscar altres opcions per trobar el reemplaçament ideal.

Frenkie de Jong, l'actual '5' del Barça

Actualment, Frenkie de Jong exerceix el rol de Sergio Busquets al FC Barcelona. El migcampista holandès ha demostrat la seva qualitat a l'hora de construir jugades, però ha mostrat algunes debilitats defensives. Tot i això, Frenkie s'ha convertit en un pilar clau en l'esquema de Flick, sent indispensable en la medul·lar del Barça.

No obstant això, al FC Barcelona continuen buscant un pivot amb un perfil més defensiu. Un '5' que combini la capacitat defensiva i la capacitat de distribució de pilota amb l'elegància. Però que també destaqui per la intel·ligència tàctica que caracteritzava Sergio Busquets durant la seva etapa com a culer.

L'interès per Zubimendi, Kimmich i Partey

En els últims mesos, el Barça ha considerat diversos jugadors per cobrir aquesta vacant. L'opció de Martín Zubimendi ha estat present, ja que el migcampista de la Real Sociedad compleix amb molts dels requisits que busca el Barça. Joshua Kimmich, del Bayern de Munic, també ha estat una opció atractiva; i fins i tot Thomas Partey, de l'Arsenal, encaixa en el perfil que necessita Flick.

No obstant això, el veritable objectiu del Barça és un altre. Es tracta d'un pivot millor i més complet que Frenkie de Jong. Un talentós migcampista que agrada molt en els despatxos de l'entitat culer, però que apunta a que jugarà al Real Madrid.

Sandro Tonali, el desig del Barça

El gran desig del Barça per reforçar el centre del camp és Sandro Tonali, migcampista del Newcastle. Tonali, que ha estat comparat amb Sergio Busquets per la seva capacitat per equilibrar el joc tant en defensa com en atac, compleix a la perfecció amb els requisits del Barça.

L'equip català ja va intentar el seu fitxatge oferint 65 milions el 2020 quan l'italià jugava a l'AC Milan, però no es va concretar. Ara, Sandro Tonali ha fet un pas més en la seva carrera i ha impressionat a la Premier League, cosa que ha fet que el seu valor al mercat augmenti considerablement. Això sí, malgrat l'interès del Barça, les necessitats del Real Madrid són encara més grans.

El Real Madrid s'avança al Barça

Malgrat l'interès del Barça, sembla que el Real Madrid també està a l'aguait. Els blancs necessiten trobar el successor de Toni Kroos i Sandro Tonali encaixa perfectament en aquest perfil.

Amb l'interès d'ambdós clubs, la competència pel jugador italià serà ferotge i el seu futur dependrà de les ofertes que rebi aquest estiu. El mercat de fitxatges es presenta mogut i la lluita pel migcampista italià promet ser un dels grans culebrons.