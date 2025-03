No sol ser habitual, però els àrbitres espanyols s'han convertit en notícia arran del que ha passat amb el 'Caso Negreira' i amb la recent carta del Real Madrid a la RFEF. Un dels grans protagonistes és l'àrbitre de Jaén José Luis Munuera Montero, més conegut com Munuera Montero o com el col·legiat que va expulsar Jude Bellingham davant Osasuna. Després d'aquell partit entre Osasuna i Madrid, Munuera Montero va ser investigat per diversos aspectes i fins i tot es va quedar sense xiular a Europa, cosa que ha tornat a succeir de manera diferent.

En aquesta ocasió, Munuera Montero s'ha endut un nou cop: estarà més d'un mes sense xiular nous partits i el motiu sorprèn. El col·legiat de Jaén, que també té una empresa de coaching per a empreses i clubs esportius, es va veure immers en una polèmica enorme després d'expulsar Bellingham: la persecució va ser brutal. L'espectacle continua, en aquesta ocasió perquè Munuera Montero estarà més d'un mes sense xiular cap partit de futbol, cosa que crida i molt l'atenció després del que ha passat.

José Luis Munuera Montero, més conegut com Munuera Montero, ha estat un dels grans protagonistes de l'actualitat a Espanya després del duel de LaLiga entre Osasuna i Real Madrid. L'àrbitre de Jaén, que porta diverses temporades xiulant a Primera, va expulsar Jude Bellingham, va assenyalar un clar penal de Camavinga i no va revisar possibles accions polèmiques favorables als blancs. Després de la polèmica, el Real Madrid va esclatar contra Munuera Montero i el col·legiat de la Real Federació Espanyola de Futbol, tristament, va rebre un sever càstig per haver fet la seva feina correctament.

Nou cop per a Munuera Montero: estarà més d'un mes sense xiular, el motiu sorprèn

Després de l'Osasuna-Real Madrid, Munuera Montero va descansar i no va xiular ni a LaLiga EA Sports ni tampoc a Europa League, on tenia assignat un partit com a quart àrbitre. Ara, en aquesta ocasió, Munuera Montero estarà més d'un mes sense xiular cap partit de futbol. El motiu és com a mínim sorprenent: nou cop per al col·legiat de Jaén, que es despedeix de l'arbitratge fins que acabi l'aturada de seleccions del mes de finals de març.

Per quin motiu no xiularà durant un mes l'àrbitre Munuera Montero? Doncs el col·legiat de Jaén, que xiula totes les jornades imparells de LaLiga EA Sports, descansa aquesta setmana. Munuera Montero havia de xiular el Villarreal-Espanyol, però va ser suspès per l'alerta vermella i, per tant, ja no tornarà a xiular fins que acabi l'aturada de seleccions.

El cap de setmana del 22 i 23 de març no hi haurà Lliga pel compromís de seleccions. Amb tot això, Munuera Montero no tornarà a xiular fins l'últim cap de setmana del mes de març de 2025.