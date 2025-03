Ni Zubimendi ni Kubo: Unai Emery i Hansi Flick demanen el seu fitxatge a la Reial Societat

La planificació esportiva del FC Barcelona per a la pròxima temporada ja està en marxa i Hansi Flick té les idees molt clares sobre les posicions que requereixen més reforç. S'ha parlat molt de la necessitat de trobar un extrem que complementi el trident ofensiu, així com de la incorporació d'un pivot defensiu. En aquest sentit, noms com els de Kubo o Zubimendi, ambdós de la Real Sociedad, han sonat amb força en les últimes setmanes.

Kubo encaixaria perfectament en l'esquema proposat per Hansi Flick. És capaç de jugar en qualsevol de les dues bandes, fins i tot de mitjapunta. A més, el seu estil de joc s'assembla molt al que busca el FC Barcelona a l'hora de llançar-se a per un fitxatge.

D'altra banda, Zubimendi ompliria el buit que va deixar Sergio Busquets al Camp Nou després de la seva marxa. El '4' de la Real Sociedad és un vell objectiu de Joan Laporta, però Hansi Flick té altres prioritats. En concret, l'entrenador alemany del FC Barcelona considera que hi ha una altra zona del camp que necessita atenció prioritària: el lateral dret.

Unai Emery es creua en els plans de Hansi Flick

Hansi Flick busca un carriler capaç d'actuar per la banda dreta i que pugui suplir Koundé amb garanties. Exactament el mateix que intenta trobar Unai Emery per a l'Aston Villa. El tècnic espanyol està realitzant una magnífica tasca al capdavant dels vilans i té barra lliure per realitzar les peticions que consideri necessàries.

En aquest sentit, tant Hansi Flick com Unai Emery han centrat la seva atenció en Jon Aramburu, lateral dret de la Real Sociedad. El veneçolà de 22 anys ha tingut una trajectòria ascendent en el futbol espanyol. Després de formar-se al Deportivo La Guaira de Veneçuela, va fer el salt a Espanya, on ha destacat en equips com el Real Unión i la Real Sociedad.

Jon Aramburu ha disputat 37 partits amb la Real Sociedad, consolidant-se com a titular i demostrant el seu potencial en defensa i en atac. El seu rendiment ha estat notable, la qual cosa ha incrementat el seu valor de mercat i ha atret l'atenció de Flick i Unai Emery.

Una lluita intensa pel fitxatge de Jon Aramburu

Aquest estiu es preveu una lluita intensa per fer-se amb els serveis de Jon Aramburu. El Barça i l'Aston Villa competiran pel seu fitxatge, conscients del talent i potencial del jugador. La Real Sociedad, per la seva banda, buscarà retenir la seva estrella, especialment davant la possible sortida de diversos dels seus cracks com Kubo o Zubimendi.

Ara bé, la situació de Jon Aramburu, qui recentment va renovar fins al 2030 amb una clàusula de 60 milions, podria complicar les negociacions. No obstant això, tant Hansi Flick com Unai Emery estan disposats a fer un esforç molt significatiu per incorporar el lateral dret, convençuts que la seva arribada potenciaria els seus respectius equips.