Gerard Martín activa la primera venda del Barça: el seu rival nº 1 posa rumb a la Serie A

Gerard Martín és dels jugadors menys mediàtics de la plantilla del Barça, però la seva actitud receptiva per al constant aprenentatge li ha valgut el reconeixement de Flick. L'ex del Cornellà es va estrenar com a golejador davant la Reial Societat i Flick es va desfer en elogis a la roda de premsa. El tècnic alemany va destacar les seves qualitats, que l'estan convertint en un futbolista important i útil en les seves rotacions.

Flick va assenyalar textualment: "Ho hem pogut veure, Gerard Martín ho ha fet extraordinàriament bé, i no pel gol, ens fa molt feliços. S'ho mereix, ha millorat moltíssim, és un jugador que sap posicionar-se i estic content per com ha millorat tant". Hansi Flick va avisar que la seva constant progressió serveix per posar pressió a Alejandro Balde i millorar la competitivitat en el lateral esquerre.

Aquesta temporada, Gerard Martín ja ha participat en 25 partits, totalitzant un total de 939 minuts en què ha marcat un gol i ha donat 2 assistències. Rendiment que li ha valgut per renovar fins al 2028 i que ha provocat la primera sortida del Barça amb destinació Itàlia.

Gerard Martín, responsable de la primera sortida del Barça

Gerard Martín s'ha guanyat la confiança de Hansi Flick: amb la seva seguretat i solidesa defensiva ha demostrat que pot jugar en la primera plantilla. Aquest fet pot derivar en la primera venda del Barça de cara al pròxim mercat d'estiu. I és que el rival de Gerard Martín, Álex Valle, està molt a prop de tancar el seu traspàs definitiu al Como que entrena Cesc Fàbregas.

Álex Valle va marxar del FC Barcelona aquest estiu en qualitat de cedit per anar al Celtic, però no va tenir la continuïtat desitjada i ara està cedit al Como. Cesc Fàbregas, tècnic dels italians, va demanar expressament la cessió del de La Masia i va encertar de ple. Valle s'ha guanyat un lloc en l'onze titular, Cesc està encantat amb el seu rendiment i el conjunt italià es planteja la seva incorporació definitiva.

Oferta del Como per Álex Valle

El passat mes de gener, Álex Valle signava el seu contracte de cessió amb el Como fins a final de temporada. El seu treball al Celtic no va ser gens menyspreable: va disputar 18 encontres, 10 com a titular, repartint 5 assistències. El problema va ser que el Celtic va fitxar Kieran Tiernay i havia de desprendre's d'un efectiu en el lateral esquerre.

En el conjunt italià, Álex Valle ha encaixat perfectament, els italians estan dissenyant un bon equip a base d'incorporacions de joves talents. El Barça, comptant amb Alejandro Balde i Gerard Martín assentat en la primera plantilla, podria considerar la marxa de Valle. El Como llançaria una oferta que rondaria els 8M per fer-se amb els seus serveis, oferta que seria probablement acceptada pel Barça.