Ni Valencia ni Sevilla, paguen 15 M i Ansu Fati s'acomiada del Barça: destí exòtic

L'aparició d'Ansu Fati al Barça prometia ser la irrupció més emocionant que viuria el Camp Nou en la seva història. No obstant això, després de diversos anys d'anades i vingudes, el que prometia ser el naixement d'una nova estrella s'ha quedat en l'intent. Ara, el que més es comenta sobre el '10' és quin serà el seu pròxim destí.

Ansu Fati va debutar amb el primer equip del Barça en la temporada 2019-2020 amb tan sols 16 anys i amb un rendiment TOP. El seu impacte va ser immediat: es va convertir en el més jove a marcar un gol a LaLiga i a la UEFA Champions League. Durant aquella temporada, va acumular 24 aparicions en lliga, anotant 7 gols i brindant 1 assistència; però més enllà dels números, la realitat és que les sensacions que transmetia eren immillorables.

Lesions i pèrdua de protagonisme

No obstant això, les lesions van començar a entelar la seva prometedora carrera. Al novembre de 2020, Ansu Fati va patir una ruptura del menisc al seu genoll esquerre, cosa que el va mantenir allunyat dels camps durant mesos. Encara que va tornar en la temporada 2021-2022, les constants molèsties físiques van afectar el seu rendiment i continuïtat en l'equip titular.

L'arribada de Xavi Hernández com a entrenador el 2021 no va millorar significativament la seva situació. Malgrat el seu evident talent, Ansu Fati va lluitar per recuperar la seva millor forma i estatus en l'equip. En la temporada 2022-2023, va contribuir amb 7 gols a LaLiga, però les ombres de les seves lesions van persistir.

La cessió al Brighton i el retorn al Barça

Al setembre de 2023, Ansu Fati va ser cedit al Brighton & Hove Albion de la Premier League amb l'esperança de recuperar el seu nivell competitiu. No obstant això, el seu pas per Anglaterra va ser discret: en 27 partits, va marcar 4 gols i va brindar 1 assistència. Les lesions van continuar sent un obstacle i la seva influència en l'equip va ser limitada.

I ara, amb Hansi Flick al comandament, la situació d'Ansu Fati no ha millorat gaire. I és que, fins ara, el davanter només ha disputat 165 minuts a LaLiga, evidenciant el seu escàs protagonisme en l'esquema de l'entrenador alemany. Escenari que l'obligarà a dir adeu al Barça de manera definitiva aquest mateix estiu: ja té una oferta molt interessant.

Ni València ni Sevilla, Ansu Fati rep una proposta interessant

Davant la falta d'oportunitats i l'elevat salari d'Ansu Fati, que és el tercer millor pagat de la plantilla, el Barça busca una sortida beneficiosa per a ambdues parts. Durant mesos, es va especular sobre el seu possible traspàs al València o al Sevilla, però cap d'aquestes opcions es va materialitzar.

Recentment, ha sorgit una oferta atractiva des d'Aràbia Saudita. Varios clubs de la Saudi Pro League han mostrat interès a fitxar el davanter per 15 milions d'euros. Aquesta proposta no només alleujaria la càrrega salarial del Barça, sinó que també brindaria a Ansu Fati l'oportunitat de rellançar la seva carrera en un entorn molt diferent.

A Aràbia, Ansu Fati podria centrar-se a recuperar la confiança que ha perdut durant aquests anys i intentar recuperar el seu nivell. A més, la lliga saudita té molta menys pressió a nivell mediàtic, per la qual cosa segurament podria treballar amb més tranquil·litat. Veurem quina decisió pren el '10' a l'estiu, però veient la seva situació, no seria descabellat pensar que accepti la proposta.