Inesperat, Joan García colpeja on més fa mal a l’afició de l’Espanyol: «Em fa...»

Sense dubte, un dels moviments més sorprenents del que portem de mercat, ha estat la incorporació de l'experico Joan García a les files blaugranes. El porter de Sallent ha fet una temporada excel·lent amb el quadre blanc-i-blau i ha estat peça clau per a la seva permanència. Això li ha valgut el gran interès de grans equips del futbol europeu.

En un cert moment, semblava que el seu futur passaria per la Premier, l'Arsenal ja va estar interessat en el seu fitxatge el passat gener. Però finalment, Joan García s'ha decidit a canviar Cornellà pel Camp Nou tot i la històrica rivalitat entre ambdós clubs. El porter català ho ha tingut clar, ha prioritzat la seva família i la seva ciutat i no ha dubtat a acceptar l'oferta de Joan Laporta.

Arriba al Camp Nou amb la il·lusió pels núvols i amb unes ganes enormes de començar la pretemporada amb els seus companys. En una entrevista recent, Joan García no ho pot dir més clar: 'tenia moltes ganes d'unir-me a un projecte d'aquestes dimensions'. Per a alguns, les seves paraules han restat importància a un club històric com és l'RCD Espanyol.

Joan García llança un dard a l'afició perica

Seguint amb l'entrevista realitzada, Joan García assegura que jugar amb la samarreta blaugrana a Cornellà 'em fa especial il·lusió'. Sens dubte, unes paraules que provocaran sentiments molt trobats dins la parròquia blanc-i-blava. Si algú esperava un Joan García dubitatiu s'equivocava, el porter es mostra tranquil i còmode d'haver canviat d'equip.

Per al de Sallent, el Barça és un dels millors projectes actuals al món del futbol. Joan García ha afirmat les seves ganes que es fes possible el fitxatge pel Barça, després de viure setmanes intenses per haver d'escollir el seu nou destí. Per a Joan, quedar-se a Barcelona és fonamental i el Barça li ofereix la possibilitat d'optar a tot.

Les ganes de Joan García d'unir-se al projecte culer

Joan García considera que és una oportunitat única per a la seva persona, els seus somnis de jugar al màxim nivell s'han fet realitat. El Barça li proporciona l'oportunitat de guanyar títols, somni que des de petit ha anat perseguint. Joan García ha repetit en diverses ocasions el seu màxim respecte per l'Espanyol, equip que li ha permès jugar a Primera i fer-se un nom.

El de Sallent considera que ho ha donat tot al camp pel seu antic club, ajudant a aconseguir la permanència. De la mateixa manera, creu que ara tocava fer un pas més endavant i poder optar a tot als seus 24 anys. Per acabar, fa broma afirmant que li agradaria aturar-li un penal a Javi Puado: 'em podria riure força d'ell'