Joan Laporta pasa de un fichaje y pierde una gran venta por 11 millones: Mala decisión

Francisco Trincao, viejo conocido de la afición blaugrana, ha explotado definitivamente como delantero en el Sporting de Portugal. En el Barça, apenas tuvo oportunidades y cuando lo hizo tuvo un rendimiento muy por debajo de lo que se esperaba con su fichaje. A día de hoy, el extremo luso se ha convertido en uno de los mejores jugadores de la liga portuguesa y en un héroe de la selección nacional.

Con el Barça, apenas llegó a jugar 42 partidos, seis como titular, marcando 3 goles y dando dos asistencias. Pobre bajage el que dejó el delantero luso en el equipo blaugrana que cuatro años después se ha convertido en uno de los futbolistas más cotizados en Portugal. Trincao lleva tiempo recuperando toda la reputación que le precedía antes de fichar por el Barça y que perdió durante su tiempo en el Camp Nou.

Recordemos que el Barça pagó 31 millones para hacerse con sus servicios y venía de hacer una gran temporada con el Braga. En esa temporada, Tricao anotó 8 goles y repartió 12 aistencias, números que ha superado con el Sporting en la última temporada. Tricao se ha mantenido intocable siendo titular en los 42 partidos de los 43 en los que ha estado disponible.

El Barça vende el 50% propiedad de Trincao

Hace pocos días el Sporting de Portugal realizó un comunicado oficial indicando la compra del 50% restante del jugador Trincao al Barça. El club lisboeta indicó que la compra se materializó por 11 millones, cantidad que permitió al Barça poder inscribir a Rashford a contrareloj. El club portugués se mostró muy satisfecho con el acuerdo y estuvo a punto de concretar el negocio del siglo.

El equipo saudí del Al Nasr tenía gran interés por contratar a Trincao por una cantidad estratosférica pero la operación no se ha acabado concretando. La razón ha sido la negativa del propio delantero a jugar en el equipo de Cristiano Ronaldo dado que su deseo es consolidarse en Portugal. El Sporting ha acabado abonando al Barça la cantidad de 21 millones, 3M por el primer año de cesión, 7M por el primer 50% y ahora 11M por el 50% restante.

El Barça pierde el control sobre Trincao

Al esfuerzo económico realizado por el Sporting con el fichaje de Trincao, el delantero ha respondido convirténdose en el jugador más destacado de la liga portuguesa. En esta nueva temporada, en dos partidos, Trincao ya ha anotado tres goles y dando una asistencia. El club lisboeta no lo ha vendido aún pero sabe que en un futuro próximo podrá realizar una gran venta.

La idea de Trincao es renovar en breve con su actual equipo, actualmente tiene en vigor contrato hasta 2027. Trincao desea prorrogar este plazo hasta 2030 y establecer una cláusula de salida millonaria, a sus 25 años todavía hay tiempo para poder realizar una venta importante en el futuro. Trincao se ha convertido, a día de hoy, en el delantero más determinante del equipo después de la salida del sueco Gyökeres.