Triple oferta per Eric García! El Barça pren una decisió que no agradarà a tothom

Eric García és l'exemple perfecte de resiliència, treball i sacrifici al Barça. Va començar la temporada sent un dels descartats evidents de Hansi Flick. Les seves limitacions físiques i la gran competència el van condemnar a la banqueta.

Durant el primer tram de la temporada, Eric García va ser un suplent habitual per a Flick. No obstant això, a finals de gener, la seva situació va canviar radicalment. Un gol decisiu davant l'Oporto a la Champions va canviar la percepció del tècnic alemany i el seu futur al club català.

El dia que tot va canviar per a Eric García

Poc abans del tancament del mercat d'hivern, Eric García tenia gairebé tancat el seu traspàs al Girona per 10 milions. Però aquest gol a l'Oporto i la seva polivalència van fer que Hansi Flick apostés per la seva continuïtat en l'últim moment. Des de llavors, Eric va començar a jugar més, primer com a pivot i després com a lateral.

En el tram final de la temporada el seu rendiment ha sorprès a tothom. Eric García ha demostrat ser més que un central, oferint versatilitat i compromís. Això ha fet que el seu valor creixi exponencialment, cridant l'atenció d'altres equips, però també guanyant-se la confiança de Hansi Flick.

Girona, Real Sociedad i Como pugen per Eric García, i el Barça respon

Actualment, tres clubs han mostrat interès per Eric García: Girona, Real Sociedad i Como. Els tres han presentat ofertes per incorporar el jugador aquest mateix estiu. Girona i Como podrien oferir uns 10 milions, mentre que la Real Sociedad podria pujar a 15.

El protagonisme creixent d'Eric García reflecteix la confiança que Flick diposita en ell. La seva polivalència li permet ocupar diverses posicions i ser un recurs valuós en moments clau. Per al Barça, retenir-lo és fonamental per a l'equilibri de l'equip.

Aquesta situació dona un missatge clar a tots els aspirants: Eric García no es mou. El Barça no contempla la seva sortida malgrat les temptadores ofertes. Una decisió que segur que no agrada gens als tres interessats.

El defensa català continua demostrant que pot ser un jugador diferencial. La temporada ha estat testimoni de la seva evolució i capacitat d'adaptació. En un Barça que busca estabilitat, Eric es posiciona com un actiu indispensable.