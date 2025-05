Jenni Hermoso esclata després de la seva absència a la selecció espanyola: 'Cansada de tanta...'

L'absència de Jenni Hermoso en l'última convocatòria de la Selecció Espanyola ha causat un terratrèmol en el futbol femení nacional. La jugadora, peça fonamental en l'atac del combinat nacional, no va aparèixer en la llista facilitada per Montse Tomé, la seleccionadora. Aquesta decisió ha generat un fort enrenou i moltes preguntes sobre el rumb de l'equip i les raons darrere d'aquesta exclusió.

Jenni és una de les futbolistes més reconegudes i amb més recorregut en la selecció. Els seus gols i la seva capacitat per crear joc la converteixen en una peça difícil de substituir. Per això, la notícia que no formaria part del grup per als pròxims compromisos oficials ha sorprès a tothom.

La reacció de Jenni Hermoso: sense filtres

Després de conèixer la notícia, Jenni no va trigar a fer pública la seva opinió. A través de les seves xarxes socials, la futbolista va mostrar el seu enuig i la seva frustració pel que considera un tracte injust i ple de “falsedat”.

En les seves declaracions, va expressar “estic cansada d'escoltar el meu nom entre tanta falsedat. Dir les coses de cara no hauria de costar tant”.

Aquestes paraules revelen un cansament acumulat. La situació sembla anar més enllà del terreny de joc i endinsar-se en una lluita emocional i personal entre la jugadora i el cos tècnic. La tensió entre ambdues parts s'ha anat gestant en silenci, però ara es fa visible a través d'aquestes declaracions.

Què explica l'absència en la llista?

Montse Tomé va justificar l'exclusió de Jenni amb criteris tècnics i esportius. Segons la seleccionadora, es tracta d'un procés natural de renovació i adaptació a un nou estil de joc. La idea és donar pas a jugadores joves i apostar per un equip fresc i dinàmic que pugui afrontar els reptes internacionals amb garanties.

No obstant això, molts qüestionen si aquesta decisió ha estat encertada o si està influenciada per factors extradeportius, com la situació de Luis Rubiales. L'absència d'una jugadora amb l'experiència i el talent de Jenni Hermoso obre el debat sobre la gestió interna de la selecció. Per a una part important de l'afició, l'exclusió no té sentit i resta opcions a un equip que aspira a grans metes.

Reconciliació en un futur?

El futur immediat de Jenni Hermoso en la Selecció Espanyola està en suspens. La jugadora ha deixat clar que la seva intenció és seguir lluitant per estar en la llista, però també ha mostrat cansament i decepció per com s'ha desenvolupat la situació.

Mentrestant, Jenni continua treballant amb intensitat en el seu club, mantenint un nivell alt que reforça la seva candidatura per a futures convocatòries. La seva passió per la selecció i per representar Espanya segueix intacta, i encara que la relació sembla complicada, no tanca la porta a una reconciliació.