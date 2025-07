Joan Laporta deixa escapar el millor fitxatge possible: se'n va a la Juventus per només 15 M€

Joan Laporta ha aconseguit una cosa que molt pocs creien possible fa només uns anys. El president del FC Barcelona ha tornat la felicitat al club. Després de molt d'esforç i feina a l'ombra, Laporta ha aconseguit sanejar els comptes i permetre que el Barça torni a operar amb certa normalitat al mercat de fitxatges.

Aquesta recuperació s'ha començat a notar amb la contractació de Joan García, l'arribada del jove talent Roony Bardghji i l'interès a reforçar diverses posicions clau. Hansi Flick, l'entrenador culer, ha estat clar des del primer dia: vol un extrem que competeixi per la titularitat. I Joan Laporta i Deco, la seva mà dreta en l'àmbit esportiu, han treballat en diverses direccions per complir aquest desig.

Joan Laporta fa una llista de favorits...

Els noms sobre la taula de Joan Laporta no han estat pocs. Nico Williams, Luis Díaz i Marcus Rashford han estat tres dels principals candidats. Tots encaixen en el que demana Flick: desequilibri, velocitat i compromís defensiu.

Tanmateix, negociar amb els seus respectius clubs ha resultat molt complicat. L'Athletic ha renovat recentment Nico Williams, mentre que Liverpool i Manchester United es mostren durs en les seves posicions respecte a Díaz i Rashford. Joan Laporta ja té assumit que els seus traspassos probablement es resoldran, si es fan, en els últims dies del mercat.

... I s'oblida d'un extrem que encaixa perfectament

En aquest context de dificultat, Joan Laporta ha deixat passar una oportunitat que molts consideren irrepetible. La Juventus farà oficial el fitxatge de Jadon Sancho per només 15 milions d'euros en les pròximes hores. Després d'una etapa complicada al Manchester United, Sancho ha trobat a Itàlia un nou començament.

Jadon Sancho encaixava a la perfecció en el perfil que ha sol·licitat Flick. A més, el seu preu era molt accessible per a un Barça que ha recuperat marge de maniobra. Tanmateix, Joan Laporta ni tan sols l'ha contemplat com una opció real.

El seu historial, marcat per la irregularitat i els problemes extradeportius, ha pesat massa. Joan Laporta no volia arriscar-se, però Flick ha demostrat en el passat ser capaç de recuperar futbolistes que semblaven perduts. Potser Jadon Sancho hauria rendit a gran nivell sota les seves ordres.

Ara mai ho sabrem: Jadon Sancho jugarà a la Juventus i Joan Laporta segueix sense tancar el jugador de banda desitjat. Pot ser que en unes setmanes, aquesta decisió passi desapercebuda, però també és possible que el club català acabi lamentant no haver apostat per ell. Per només 15 milions, el Barça podria haver tancat un talent encara jove, amb potencial de sobres per marcar diferències.