Joan Laporta baixa dels núvols a Lamine Yamal amb la seva renovació: 'Vas a cobrar...'

En els últims dies no es parla d'una altra cosa. La renovació de Lamine Yamal acapara portades, tertúlies i debats esportius per la seva importància estratègica. El jove de 17 anys, que complirà la majoria d'edat al juliol, està cridat a liderar el FC Barcelona en el futur, però ha posat condicions molt clares per renovar.

Lamine Yamal vol seguir al club de la seva vida: és la seva primera i única opció real. Joan Laporta, per la seva banda, també desitja que el vincle es prolongui durant molts anys. Ambdues parts caminen pel mateix sender, però no a qualsevol preu.

L'entorn del jugador vol que Joan Laporta valori com mereix el seu impacte mediàtic i esportiu. Mentre que, per l'altre costat, el president sap que no pot entregar-li les claus del club a Lamine Yamal com ja va passar amb Messi.

Joan Laporta ho confirma: l'acord està encarrilat, però sense signar

Fa pocs dies, Joan Laporta va tranquil·litzar els aficionats en assegurar que l'acord està "parlat i encarrilat", però que "falta la signatura" i no pot "dir que està fet”.

Tot i així, Joan Laporta és conscient de les dificultats econòmiques que arrossega el club. Per això, ja ha deixat clar que hi ha límits que no se sobrepassaran, per important que sigui el jugador.

Les pretensions de Lamine Yamal, en el punt de mira

Segons s'ha filtrat, l'entorn de Lamine Yamal considera que el ‘19’ ha de ser el millor pagat de la plantilla. Des del seu punt de vista, és el futbolista més determinant del vestidor i la seva progressió apunta a la Pilota d'Or. No obstant això, Joan Laporta ja ha fet saber que aquesta exigència salarial és inviable.

Actualment, els jugadors millor pagats són Robert Lewandowski i Frenkie de Jong, ambdós amb contractes que superen els 20 milions per temporada. Però aquests contractes pertanyen a una etapa anterior. El tercer millor pagat és Ansu Fati, amb 14 milions a l'any, xifra molt més raonable tenint en compte les necessitats del club.

Sota el nou model econòmic del club, aquestes xifres no es tornaran a repetir. El límit salarial imposat per Joan Laporta per a Lamine Yamal és clar: "Vas a cobrar, com a màxim, 15 milions d'euros".

A l'altura dels millors, però sense desequilibrar el club

Joan Laporta vol cuidar Lamine Yamal, però sense posar en perill l'estabilitat econòmica. El seu nou contracte el situarà per sobre de l'escala salarial de jugadors com Pedri, Gavi, Araújo o Raphinha. Estarà entre els millors pagats, com es mereix, però sense que això comprometi el futur de la institució.

La signatura encara no s'ha produït, però el Barça confia a tancar-ho aviat. Lamine Yamal és el futur, però Laporta no està disposat a hipotecar el present. La renovació està a prop, encara que el pols salarial segueix obert.