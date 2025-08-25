Joan Laporta consigue una tregua y la UEFA acepta su petición

Las obras del Spotify Camp Nou están en marcha y se espera finalicen en 2026, el estadio contará con mejoras significativas a nivel de accesibilidad y sostenibilidad. Entre las características más destacadas se incluyen dos anillos de palcos VIP, un bulevard circular y un marcador de tres pantallas gigantes. La inauguración oficial está programada para el 24 de septiembre del próximo año.

El regreso del Barça al Camp Nou todavía no tiene fecha y los planes de Joan Laporta se complican aún más. El Barça no ha recibido todavía el Certificado Final de Obra y las opciones de jugar la liguilla de Champions y el partido de Liga contra el Valencia se desvanecen. El Barça espera recibir el certificado de final de obra a finales de mes que es cuando entregará el expediente al Ayuntamiento.

La administración deberá aprobarlo para la concesión de la licencia de primera ocupación, el consistorio ya modificó su protocolo para permitir al Barça abrir el Camp Nou por zonas. Normalmente, la licencia de primera ocupación suele tardar entre los dos y tres meses una vez recibido el certificado de final de obra. El Barça, por su lado, pretende que los mossos, los bomberos y el ayuntamiento acaben dando la licencia necesaria en dos semanas.

El Barça gana tiempo

Joan Laporta consiguió ganar algo de tiempo para el retorno del Barça al Spotify Camp Nou en la Champions League. Según Catalunya Ràdio, la UEFA habría visitado las obras que se realizan en el estadio aceptando la petición del club de empezar jugando lejos del Camp Nou. De esta manera, el Barça no jugaría en casa hasta finales de septiembre, con lo cual, ganaría tiempo.

La UEFA obliga a los equipos a disputar la liguilla en el mismo escenario, el Barça tendrá que jugar los cuatro partidos en casa ya sea en el Camp Nou o Montjuïc. El club tiene como fecha límite el 28 de agosto para confirmar a la UEFA el escenario donde disputará sus partidos. De esta forma, el Barça gana dos semanas de tiempo, el partido inaugural de la competición se disputará sobre eln 18 del mes próximo.

Técnicos y bomberos

Los técnicos del Ayuntamiento barcelonés y los bomberos ya han expresado que no regalarán la licencia al Barça. Una de las fuentes en el consistorio barcelones afirmó: ' Nos jugamos mucho, debemos ser muy rigurosos con una obra tan compleja'. ' Trabajar con el Barça es complicado por las presiones que recibimos' acabó añadiendo la misma fuente.

Otros organismos que deberán pronunciarse también sobre el regreso del Barça al Spotify Camp Nou son La Liga y la UEFA. El máximo organismo europeo suele ser muy estricto con sus exigencias básicas y no suele ser partidaria que se jueguen partidos en estadios en obras. El Barça desea jugar toda la temporada en el Camp Nou abriendo diferentes zonas a medida que estén en condiciones.

La UEFA, por su parte, obliga a registrar un estadio alternativo, que en este caso, será el Olímpic de Montjuïc. Laporta tiene prisa por volver al Camp Nou a causa de algunos acuerdos comerciales que tiene firmados el club. Los continuos retrasos en las obras por diversos motivos están provocando un quebradero de cabeza constante al presidente blaugrana.