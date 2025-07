Fermín López assenyala el rival núm. 1 del Barça després del que ha passat en les últimes hores

El futur de Fermín López està envoltat d'incerteses i preguntes sense resoldre, el Barça no descarta la seva sortida si arriba una oferta superior als 60 M euros. En sentit contrari, si finalment decideix quedar-se, el seu rol a l'esquema de Hansi Flick tampoc queda clar. La temporada passada, tot i destacar en les seves actuacions, l'andalús va ser utilitzat menys del que s'esperava.

Va ser futbolista clau per a Xavi Hernández arribant des de la segona línia amb el seu joc clarivident i la seva capacitat anotadora. Fermín també va ser decisiu per a la Selecció Espanyola als passats Jocs Olímpics de París. El resultat va ser coronar-se amb l'or olímpic que li va valer el reconeixement del Barça per a la seva renovació fins al 2029.

Després dels Jocs Olímpics, tot semblava indicar que el mitjapunta tindria un paper fonamental a l'esquema de Flick. La realitat ha estat una altra i, tot i que el tècnic alemany valora l'aportació de Fermín, la gran competència a la medul·lar fa que el seu protagonisme no sigui l'esperat. Totes aquestes incerteses, juntament amb la possibilitat de l'arribada d'un extrem de nivell, fan que Fermín pugui estar a la rampa de sortida.

El futur de Fermín

En els últims dies s'han disparat els rumors sobre el gran interès del Bayern de Munic en la figura de Fermín López. El conjunt de Baviera ha perdut la seva gran estrella Musiala per a diversos mesos a causa d'una greu lesió soferta al Mundial de Clubs que s'està disputant. Un desafortunat xoc davant el porter del PSG va deixar KO el jugador alemany.

El talentós mitjapunta va haver d'abandonar el terreny de joc amb mostres d'intens dolor i les proves mèdiques han certificat el pitjor. Tot apunta que Musiala es perdrà tota la temporada per una greu lesió de lligaments. L'equip bavarès està analitzant diverses possibilitats per cobrir la important baixa de la seva estrella.

Fermín López, primera opció del Bayern

La baixa de Musiala suposa un dur cop anímic i esportiu per a l'equip de Vincent Kompany, que ha sol·licitat al club un fitxatge de garanties per cobrir la seva baixa. Al club alemany, un dels que més agrada és Fermín, de 21 anys, per la seva energia, visió de joc i capacitat anotadora. El Barça podria estar per la labor de traspassar-lo si arriba una oferta entre els 60 i 70 M.

La decisió estarà en mans de Fermín, que serà qui finalment decideixi el seu futur. Al Barça compten amb el jugador, però també entenen que un futbolista de la seva qualitat vulgui més protagonisme que actualment no li poden assegurar. Per la seva banda, el Bayern no tindria problemes a pagar una xifra propera als 60 M; Fermín té la paraula final.