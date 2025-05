LaLiga de Javier Tebas torna a la càrrega, ara contra el Barça Femení: 'Vergonyós'

El president de LaLiga, Javier Tebas, sol estar immers en moltes qüestions polèmiques. En clau Barça, Tebas porta diversos anys sent una amenaça per al barcelonisme per diverses qüestions. Primer va ser el tema del fair play financer, que va obligar a la inesperada i dolorosa sortida de Messi.

Recentment, Javier Tebas ha estat protagonista amb el tema de la inscripció de Dani Olmo i Pau Víctor. El president de LaLiga va intentar per activa i per passiva que els fitxatges del Barça acabessin sense poder jugar i gairebé ho acaba aconseguint. Per sort per al club culé, el Consell Superior d'Esports va acabar donant la raó als catalans.

Més enllà de tot això, Javier Tebas també s'ha mostrat extremadament crític amb tot el Cas Negreira. I ara, després d'uns mesos de certa tranquil·litat, la figura de Tebas torna a emergir, aquesta vegada, en contra del Barça Femení. Les noies de Pere Romeu disputaran aquest dissabte, a Lisboa, la seva quarta final consecutiva de la Champions, partit que coincidirà en horari amb diversos partits de l'última jornada de LaLiga.

LaLiga eclipsa la final de la Champions femenina

Pot ser que Javier Tebas no decideixi els horaris, però com a president de LaLiga, les accions sota el seu paraigua continuen generant polèmica. En aquest cas, dos són els equips que s'estan jugant la tercera plaça del descens: Leganés i Espanyol. Doncs bé, LaLiga ha decidit que els dos partits que definiran el descens es juguin a les 18.30h del pròxim dissabte 24.

La polèmica ve generada perquè ambdós partits coincidiran amb la gran final de Champions femenina que el Barça jugarà a Lisboa el mateix dissabte a les 18.00h. El Barça Femení jugarà la seva quarta final consecutiva contra l'Arsenal i sembla que LaLiga presidida per Javier Tebas li vol treure protagonisme. Aquesta coincidència horària ha generat crítiques cap a la competició nacional.

Polèmica pels horaris de l'última jornada de LaLiga

La lluita per la salvació coincidirà amb la final de la Champions femenina del Barça. Un assumpte que dividirà, per exemple, Catalunya, on els mitjans de comunicació hauran de decidir a quin esdeveniment donar més protagonisme. L'Espanyol es juga la permanència contra Las Palmas, partit que es jugarà a Cornellà a les 18.30h del dissabte.

Mitja hora abans haurà començat la gran final a Lisboa del Barça Femení contra l'Arsenal. LaLiga de Tebas eclipsarà la gran final del futbol femení amb dos enfrontaments claus per a la permanència a Primera Divisió.