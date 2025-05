El Madrid ho fa oficial: Xabi Alonso demana 3 fitxatges per entrenar al Bernabéu

Xabi Alonso està preparant-se per assumir el càrrec d'entrenador del Real Madrid. S'espera que prengui el relleu de Carlo Ancelotti i ja ha començat a planificar el seu equip per al futur immediat. A més, segons diversos mitjans alemanys, Xabi ja ha comunicat al seu actual club, el Leverkusen, la seva decisió de no continuar, cosa que reforça la seva imminent arribada al Bernabéu.

Carlo Ancelotti no ha donat la talla i Florentino Pérez no tindrà pietat: l'italià no continuarà i Xabi Alonso prendrà el relleu. El tolosà ja ho sap i la seva primera decisió ha estat renunciar al Mundial de Clubs. Vol aterrar a Madrid quan finalitzi la present temporada, i ho farà amb la necessitat de reforçar diverses demarcacions de l'equip.

Les 3 peticions de Xabi Alonso al Real Madrid

Havent notificat que no seguirà la pròxima temporada, i acollint-se al pacte de cavallers que té amb el Bayer Leverkusen, Xabi Alonso tindrà temps de planificar la seva arribada al Bernabéu. És conscient del que necessita el vestidor i no dubtarà a l'hora de demanar certs fitxatges. De fet, la seva primera decisió ha estat la d'intentar convèncer Martín Zubimendi, Florian Wirtz i Jonathan Tah.

Davant la incertesa que envolta Luka Modric per la seva avançada edat, Xabi Alonso pensa en Martín Zubimendi com el futur pivot del Real Madrid. El jugador basc encaixaria com anell al dit en l'esquema blanc. Aportaria sortida de pilota i ajudaria a dominar encara més els partits, així que seria una gran incorporació.

Florian Wirtz seria el gran fitxatge de Xabi Alonso. La seva capacitat per arribar des de segona línia complementaria un jugador com Bellingham. Això sí, aconseguir la seva signatura no serà fàcil, ja que el Leverkusen demana 150 milions.

Per últim, Xabi Alonso també estaria encantat de poder comptar amb Jonathan Tah en la seva nova aventura. El central de 29 anys, considerat un dels millors centrals de la Bundesliga, seria un reforç bàsic per a la debilitada defensa madridista. Tah tenia, en principi, un acord verbal amb el Barça, però Deco ha anat posposant el fitxatge a causa d'un tema de fairplay financer.

Florentino Pérez haurà de donar l'OK a les tres peticions. Veurem si Xabi Alonso aconsegueix algun dels seus desitjos. Sembla evident que el Real Madrid, en la situació actual, necessita nous fitxatges: Zubimendi, Wirtz i Tah són molt bones opcions.